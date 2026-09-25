Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung Thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

(VTC News) -

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, sáng 25/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, TP Hà Nội.

Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K nhân dịp Tết Trung thu 2026. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi tại khoa Nội nhi, người đứng đầu Chính phủ mong các em tiếp tục cố gắng và mong cha mẹ, người nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc, động viên tinh thần các em, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và phối hợp với bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Những ngày qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang trong chương trình công tác nước ngoài, nhưng qua các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi các phần quà Trung thu tặng các bệnh nhi, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục.

Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: chinhphu.vn)

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong khám, chữa bệnh ung bướu, thời gian qua Bệnh viện K đã đẩy mạnh công tác chuyên môn, đưa vào vận hành máy xạ trị và nhiều trang thiết bị hiện đại, có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Bệnh viện K hiện có 3 cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội. Mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khám khoảng 500.000 người bệnh, điều trị gần 70.000 bệnh nhân.

Thủ tướng cùng các y, bác sĩ của Bệnh viện K. (Ảnh: chinhphu.vn)

Với các bệnh nhi, song song với điều trị chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho các em, nhất là những em phải điều trị trong thời gian dài.

Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên, trong đó có các hoạt động vui Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, giúp các em có cơ hội duy trì việc học tập, sinh hoạt và có thêm động lực trong quá trình điều trị.