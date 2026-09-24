Tết Trung thu ấm áp của bệnh nhi ở TP.HCM

Thông qua chuỗi hoạt động “Vầng trăng yêu thương”, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trao tặng hơn 5.000 phần quà, hơn 3.000 phần lì xì cho bệnh nhi nội trú và ngoại trú, đồng thời hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng chi phí điều trị cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn là lời động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua bệnh tật, sớm trở về bên gia đình.