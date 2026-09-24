Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, động viên bệnh nhi dịp Tết Trung thu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới lãnh đạo hai bệnh viện để cùng tổ chức đêm Rằm Trung Thu cho các bệnh nhi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, theo phong tục, văn hóa của Việt Nam từ xưa đến nay, dân tộc ta đã có truyền thống đặc biệt quan tâm đến các cháu thiếu nhi, nhi đồng - những mầm non của đất nước. Bác Hồ cũng luôn dành tình cảm rất đặc biệt cho các cháu thiếu nhi. Bác thường nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi. Cứ đến dịp Trung Thu hằng năm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, tổ dân phố, các thôn, bản đều rất quan tâm, chăm lo đến niềm vui, đến các hoạt động vui chơi, giải trí cho các cháu thiếu nhi. Có nhiều nơi, phong trào vui chơi, giải trí dành cho các cháu được tổ chức rất bài bản, thể hiện nét đẹp văn hóa và sự quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước.

Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt dành tình cảm, sự quan tâm đến các cháu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có thư gửi đến thiếu nhi cả nước nhân dịp Tết Trung Thu, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, điều thiệt thòi của các bệnh nhi là các cháu phải ở trong bệnh viện, không được ở nhà đón Trung Thu cùng bạn bè, tổ dân phố. Vì thế, rất mong lãnh đạo bệnh viện, các đồng chí y, bác sĩ tổ chức thật tốt các hoạt động Trung Thu, động viên tinh thần để các cháu nhanh chóng khỏi bệnh, sớm trở về với môi trường học tập, sinh hoạt cùng bạn bè.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh nhi trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hai bệnh viện có các giải pháp phù hợp, tiếp tục xây dựng, phát triển, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

“Các đồng chí cần quan tâm đến việc xây dựng và triển khai bệnh án điện tử, theo dõi sức khỏe của các cháu từ khi bắt đầu chào đời, thậm chí từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành. Nếu có bệnh án điện tử theo dõi sức khỏe từ đầu, thì ngay cả khi các cháu chưa đến viện, các đồng chí cũng có thể tư vấn từ xa, giúp gia đình có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho các cháu bệnh nhi được tốt hơn”, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm và những món quà Trung Thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng.

Theo lãnh đạo bệnh viện, cho rằng những món quà, những lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm nghị lực để các cháu vượt qua bệnh tật; đồng thời cũng là sự động viên to lớn để cán bộ công nhân viên bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo hai bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững y đức của người thầy thuốc, hết lòng vì bệnh nhân.

Một số hình ảnh Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm các bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu tại hai bệnh viện:

Đồng Toàn (VOV.VN)