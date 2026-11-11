Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49 tại Philippines

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.