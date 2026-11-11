Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49 tại Philippines

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản cần chuyển mạnh sang cùng phát triển
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản chuyển từ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính.
Lính Mỹ bị bắt ở Anh vì nghi làm tình báo cho Nga
Một quan chức NATO xác nhận quân nhân bị bắt giữ được phân công công tác tại ARRC.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth của đảng Dân chủ đã “thất bại thảm hại”.
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Tổng hợp tin tức thế giới ngày 11/11, cập nhật diễn biến đáng chú ý về nguy cơ an ninh đối với Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đàm phán Nga - Ukraine và biến động Nvidia.
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Trong tuần đầu tiên nhậm chức, ông Joe Biden từng tiết lộ với phóng viên rằng ông Donald Trump để lại cho ông một “bức thư", nhưng từ chối thảo luận về nội dung.
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