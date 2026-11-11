Lính Mỹ bị bắt ở Anh vì nghi làm tình báo cho Nga

(VTC News) -

Một quân nhân cấp cao thuộc Lục quân Mỹ, được phân công công tác trong cơ cấu chỉ huy phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Anh, bị bắt giữ vì bị cáo buộc hoạt động gián điệp cho Nga, theo thông tin từ các quan chức Mỹ và NATO.

Người đàn ông 41 tuổi bị bắt hôm thứ Ba (10/11) tại khu vực gần thành phố Gloucester, nơi đặt một cơ sở của Quân đoàn Phản ứng nhanh Đồng minh NATO (ARRC). “Vụ bắt giữ quan trọng này cùng cuộc điều tra liên quan là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Anh và Mỹ”, bà Vicki Evans, Phó Ủy viên Cảnh sát Thủ đô London, cho biết. “Những cáo buộc trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành”.

Quân đoàn Phản ứng nhanh Đồng minh NATO (ARRC) gồm quân nhân đến từ Anh, Mỹ và một số quốc gia thành viên NATO khác. Đơn vị này được thành lập nhằm đảm nhiệm vai trò chỉ huy các lực lượng lục quân của liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc khủng hoảng.

Gần đây, tổ chức này đã tham gia một cuộc diễn tập về phương án phòng thủ châu Âu.

(Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin trên trang web của ARRC, các chỉ huy quân sự được phân công tại đây có khả năng chỉ huy và điều hành lực lượng từ cấp lữ đoàn, với quân số hàng nghìn binh sĩ, cho đến cấp quân đoàn, có quân số lên tới hàng chục nghìn người.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết vụ bắt giữ liên quan đến các cáo buộc hoạt động gián điệp. Một quan chức NATO xác nhận quân nhân bị bắt giữ được phân công công tác tại ARRC.

Trong tuyên bố do lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh công bố, ông Patel nhấn mạnh: “Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: FBI không khoan nhượng với bất kỳ cá nhân nào phản bội lời thề trung thành với nước Mỹ, có hành động đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta cũng như an ninh của các đối tác”.

Tướng Sean Stinchon, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phản gián Lục quân Mỹ, mô tả người bị bắt là “quân nhân cấp cao”.

“Những hành vi bị cáo buộc của một quân nhân cấp cao, người được giao tiếp cận các thông tin nhạy cảm, là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc rằng các mối đe dọa từ nội bộ là có thật và luôn hiện hữu”, ông Stinchon cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát Anh cho biết vụ bắt giữ được thực hiện theo Điều 1 và Điều 3 của Đạo luật An ninh Quốc gia, trong đó quy định các hành vi liên quan đến hoạt động gián điệp. Cụ thể, Điều 1 đề cập đến hành vi thu thập hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm, trong khi Điều 3 quy định về hành vi hỗ trợ hoạt động tình báo của nước ngoài.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với làn sóng tấn công mạng và các hoạt động chiến tranh hỗn hợp ngày càng gia tăng. Hồi tháng 8, các thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ đã được đưa vào một sân bay hàng hóa ở Leipzig, Đức, nhưng số thiết bị này không phát nổ.