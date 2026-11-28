Thủ tướng và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Me Kong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.