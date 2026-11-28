Lại Hoa(VOV)
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hội nghị cấp cao khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo Iran đang mắc những sai lầm lớn trong quá trình đàm phán.
Hai máy bay Boeing 737-800 của hãng American Airlines va chạm cánh trong lúc lăn bánh chờ cất cánh tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, Mỹ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD.
Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy sản xuất nhiên liệu cho tên lửa đạn đạo Iskander tại tỉnh Tula của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm, chiến hạm đầu tiên được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon.
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