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Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo Iran đang mắc những sai lầm lớn trong quá trình đàm phán.

Hai máy bay Mỹ va chạm, gãy cánh khi chuẩn bị xuất phát Hai máy bay Boeing 737-800 của hãng American Airlines va chạm cánh trong lúc lăn bánh chờ cất cánh tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, Mỹ.

Việt Nam - Lào thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD.

Ukraine tập kích nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa đạn đạo của Nga Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy sản xuất nhiên liệu cho tên lửa đạn đạo Iskander tại tỉnh Tula của Nga.