Sửa Luật Đất đai: Tránh trên bộ giảm thủ tục, địa phương lại tăng

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sáng 9/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn.

“Lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản với phát triển; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản…”, Thủ tướng quán triệt.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng về nội dung của các dự thảo, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng) phối hợp với các cơ quan rà soát nội dung, bảo đảm các dự án luật này và các luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Thuế…).

Theo Thủ tướng, các văn bản hướng dẫn luật phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết 21 (về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan), chỉ đạo của Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật; lấy ý kiến đồng thời về cả 3 luật một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể…và khi lấy ý kiến Nhân dân phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Các bộ chủ trì soạn thảo phải rất cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất.

Định hướng quan trọng khác được người đứng đầu Chính phủ đặt ra là đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng và ban hành chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tình trạng có khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai thực hiện làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9.