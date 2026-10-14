Thủ tướng dự Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.