Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thêm nguồn cung dầu thô

Sáng nay (17/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Vui mừng gặp lại Ngài Đại sứ Ito Naoki, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Ngài Đại sứ trong thời gian qua, kể từ khi nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Nhật Bản đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam, trong đó Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vừa khánh thành là công trình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam trong hành trình phát triển và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ. Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tài chính và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Cho rằng những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc gia tăng rủi ro liên quan đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đang tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp, trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô phù hợp cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc gián tiếp cho phép Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, qua đó giúp bảo đảm sự vận hành thông suốt của dự án - đang cung cấp 35% sản lượng xăng dầu cho Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án này.

Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận nguồn xăng dầu khi Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông, thông qua việc hỗ trợ vay, mua, ứng trước trong hợp đồng thương mại để Việt Nam khắc phục khó khăn trước mắt về xăng dầu.

Đồng thời đề nghị Đại sứ trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B sau khi được khai thác như đã cam kết.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam là nước nhập khẩu lớn xăng dầu thành phẩm, trong đó có nhiên liệu hàng không (Jet A-1), trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ khó khăn chung, tạo điều kiện cho Việt Nam được mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản.

Trao đổi về tình hình 2 nước, Thủ tướng cho rằng 2 nước phải đoàn kết, tạo sức mạnh chung, hợp tác để cùng có lợi ích, phải trao đổi thường xuyên để củng cố niềm tin; mong muốn tăng cường, thúc đẩy chuyến thăm cấp cao, qua đó định vị nâng cao tầm quan hệ 2 nước, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ở tầm cao mới, tiếp tục đà phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.

Thủ tướng cũng đề nghị 2 nước tăng cường hợp tác về quốc phòng-an ninh; hợp tác trên các lĩnh vực mới như: AI, Trí tuệ nhân tạo, UAV, cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hợp tác trên lĩnh vực du lịch và hợp tác địa phương-giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào quan hệ chung của 2 nước Nhật Bản- Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ vũ trụ với việc khánh thành Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vừa qua, ông Ito Naoki nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nhằm phát triển ngành công nghệ vũ trụ tại Việt Nam.

Bày tỏ quan ngại với những tác động kinh tế toàn cầu, thách thức giai đoạn tới, Đại sứ Ito Naoki cho rằng, diễn biến an ninh tại khu vực Trung Đông kéo dài sẽ động đến kinh tế các nước. Đại sứ cho biết sẽ chia sẻ thông tin, thông báo với Thủ tướng Nhật Bản về mong muốn của Việt Nam khi Nhật Bản mở kho dự trữ 80 triệu thùng dầu, qua đó hỗ trợ Việt Nam nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông. Đồng thời cho biết, Nhật Bản đang kêu gọi các nước G7 phối hợp, mở các kho dự trữ dầu mỗi nước, nhằm tăng thị trường dầu trên thị trường thế giới.

Cho rằng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn là biểu tượng quan hệ Việt Nam- Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết sẽ tiếp tục hợp tác, đưa ra các cơ chế hỗ trợ để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thêm nguồn cung dầu mỏ.

Về Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B, Đại sứ cho biết dự án đang triển khai thuận lợi và cho biết năm 2027 có thể khai thác lô dầu đầu tiên, đáp ứng nhu cầu về năng lượng.

Đại sứ Ito Naoki đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Nhật Bản tại các dự nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Ninh, Ô Môn, Thái Bình; đồng thời bày tỏ sẽ thông tin về Nhật Bản để sẵn sàng, cân nhắc hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nhiên liệu hàng không (Jet A-1).

Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, trong đó tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo AI, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Dịp này, Thủ tướng giao cho các bộ ngành và thành phố Hà Nội giải quyết các cơ chế cho trường Đại học Việt- Nhật, tập trung đào tạo tiến sĩ ngành dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo.