Thủ tướng Kuwait đồng ý xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam

(VTC News) -

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và lãnh đạo Kuwait, đồng thời nhắc lại những tình cảm Kuwait dành cho đoàn cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới nước này vào tháng 11/2025. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Kuwait phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: VPG)

Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến xung đột tại Trung Đông, chia sẻ với những khó khăn của người dân khu vực. Ông đánh giá cao và mong Kuwait cùng các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah cảm ơn sự chia sẻ của lãnh đạo Việt Nam đối với những khó khăn của người dân Kuwait trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đánh giá cao vai trò, thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy các giải pháp hòa bình tại Trung Đông.

Trong bối cảnh xung đột khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán khi cần thiết. Thủ tướng Kuwait cam kết phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và hỗ trợ công tác di tản nếu cần.

Trước đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Kuwait nhất trí phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời đồng ý thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Kuwait của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2025, hướng tới cụ thể hóa các cam kết hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, an ninh lương thực, Halal và du lịch.