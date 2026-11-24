(VTC News) -

U17 Việt Nam giành điểm đầu tiên tại U17 World Cup 2026 sau trận đấu đáng khen trước U17 New Zealand đêm qua (23/11). Quan sát đàn em thi đấu, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cho rằng U17 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen và có nhiều tiến bộ trong tấn công. Dù vậy, để tiến xa hơn, không thể chỉ dành những lời khen cho các cầu thủ mà bỏ qua những điểm yếu.

Video: Highlight U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.

Ở trận đấu với U17 New Zealand, U17 Việt Nam 3 lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ hòa. Trong đó, pha lập công của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút bù giờ thứ hai giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành được một điểm và tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Theo thủ môn Nguyễn Văn Hoàng - từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và hiện thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội - điểm tích cực lớn nhất mà U17 Việt Nam thể hiện là tinh thần và tư duy chơi bóng.

Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc ngay cả khi liên tục rơi vào thế bất lợi. Cách U17 Việt Nam kiểm soát bóng, phối hợp bài bản ngay cả khi bị đối thủ dồn ép hoặc bị đẩy vào thế rượt đuổi cũng là điểm gây ấn tượng đối với khán giả.

“Thế hệ cầu thủ hiện tại của U17 Việt Nam chơi bóng với tư duy chủ động. Qua trận gặp U17 Bỉ và bây giờ là U17 New Zealand, chúng ta có thể thấy U17 Việt Nam xây dựng được những mảng miếng phối hợp rõ ràng.

Điều đáng tiếc là ở trận đấu này, các cầu thủ quá chú trọng tấn công nên bộc lộ nhiều khoảng trống trong phòng ngự. Nếu khắc phục được điều đó, U17 Việt Nam đã có thể giành nhiều hơn một điểm sau hai lượt trận.

U17 New Zealand là đối thủ bị đánh giá thấp hơn so với U17 Bỉ. Các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể chủ động tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi chơi theo cách này, họ cũng chấp nhận rủi ro và thực tế bị đối thủ dẫn trước. Trong bóng đá điều này là bình thường. Quan trọng là U17 Việt Nam thi đấu đĩnh đạc và thể hiện lối chơi tấn công ấn tượng”, thủ môn Văn Hoàng dành lời khen cho các đàn em.

U17 Việt Nam giành 1 điểm trước U17 New Zealand. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, U17 Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm yếu rõ ràng. Việc các học trò của huấn luyện viên Roland thủng lưới không lâu sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 và 2-2, từ những kịch bản tấn công giống nhau của đối thủ, là chi tiết mà ban huấn luyện và các cầu thủ phải lưu tâm.

“Ngay từ đầu trận, khi chưa ghi được bàn thắng, U17 Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu và để đối phương mở tỷ số. Chúng ta liên tục phải rượt đuổi, lần lượt gỡ hòa 1-1, 2-2 rồi 3-3.

U17 Việt Nam cần chơi thực dụng hơn. Chẳng hạn, sau khi gỡ hòa, các cầu thủ không nên quá nôn nóng tìm kiếm bàn thắng tiếp theo mà cần ưu tiên giữ chắc khung thành, tránh để thủng lưới thêm. Ở trận đấu này, chúng ta đã ba lần để đối phương vượt lên dẫn trước”, Nguyễn Văn Hoàng nhận xét.