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Xuất bản ngày 15/11/2026 12:35 PM
Xuất bản ngày 15/11/2026 12:35 PM

Thứ bảy, cửa vẫn mở

(VTC News) -

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân biết cách sử dụng và được hỗ trợ

Cô cán bộ đang nhiệt tình hướng dẫn cho người dân thao tác thủ tục trên điện thoại. Ảnh: (Trang Linh)

Lâm Hà(Phóng viên)
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