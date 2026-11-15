Thứ bảy, cửa vẫn mở

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam đăng quang năm 17 tuổi, rời showbiz hơn 20 năm giờ ra sao? Từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 17 và lọt Top 20 Miss World, Mai Phương gây chú ý khi rời showbiz, lựa chọn cuộc sống bình dị bên chồng và hai con.

Cuộc hội ngộ hiếm có của Mỹ Linh, Thanh Lam cùng những giọng ca hàng đầu NSND Quang Thọ, NSND Thanh Lam, diva Mỹ Linh, Anh Thơ, Trọng Tấn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi hội tụ trong đêm nhạc kỷ niệm 70 năm Khoa Thanh nhạc.

Nữ ca sĩ 19 tuổi vượt Tóc Tiên, làm nên lịch sử tại Eurovision châu Á là ai? Vượt qua 10 đối thủ, trong đó có đại diện Việt Nam Tóc Tiên, nữ ca sĩ Philippines 19 tuổi CARMELLE giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Tóc Tiên giành hạng 3 tại cuộc thi quốc tế 'Eurovision Song Contest Asia 2026' Với số điểm 164 chung cuộc, Tóc Tiên giành vị trí hạng 3 tại đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026.

NSND Tự Long nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 53 Ở tuổi 53, NSND Tự Long vừa nhận được bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu của Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.