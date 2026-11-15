Tóc Tiên giành hạng 3 tại cuộc thi quốc tế 'Eurovision Song Contest Asia 2026'

(VTC News) -

Tối 14/11, chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra tại Thái Lan, với sự tham gia của đại diện 11 quốc gia. Chung cuộc, đại diện Philippines giành ngôi vị quán quân. Vị trí thứ 2 dành cho Thái Lan và Tóc Tiên của Việt Nam xếp ở hạng 3.

Kết quả này được quyết định bởi điểm của ban giám khảo chuyên môn và bình chọn của khán giả, mỗi phần chiếm 50%.

Dù chưa thể chạm đến ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam vẫn hoàn thành hành trình tại cuộc thi bằng màn trình diễn được đầu tư nghiêm túc, mang theo tinh thần và màu sắc âm nhạc Việt Nam đến với sân khấu quốc tế.

Tóc Tiên giành hạng 3 tại cuộc thi “Eurovision Song Contest Asia 2026”.

Tại đêm chung kết, Tóc Tiên là nghệ sĩ trình diễn mở màn với ca khúc Em Tiên. Trên sân khấu quốc tế, nữ ca sĩ lựa chọn bộ trang phục màu trắng nổi bật, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen. Giữ vững phong độ biểu diễn, Tóc Tiên liên tục làm chủ sân khấu bằng những động tác vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ. Dù liên tục thể hiện vũ đạo, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn khá ổn định.

Ca khúc cũng được bổ sung phần lời tiếng Anh để phù hợp với sân khấu quốc tế. Ở phần cuối tiết mục, Tóc Tiên còn hát một câu tiếng Thái như lời chào đặc biệt gửi đến khán giả nước chủ nhà.

Phần trình diễn của Tóc Tiên tại chung kết.

Em Tiên là ca khúc được các ê-kíp sáng tạo thực hiện riêng cho Tóc Tiên, cùng khai thác chủ đề “Phụ nữ Việt Nam”.

Ca khúc gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Việt Nam và phần sản xuất âm nhạc điện tử, tạo nên màu sắc hiện đại, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân của Tóc Tiên. Bài hát xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, tự tin, mang tinh thần trẻ trung.

Bên cạnh âm nhạc và biểu diễn, công tác dàn dựng sân khấu cũng được tính toán để phù hợp với không gian tổ chức tại Thái Lan. Do biểu diễn ở nước ngoài, ê-kíp phải phối hợp với ban tổ chức nước chủ nhà về các điều kiện kỹ thuật, đạo cụ và hiệu ứng sân khấu.

Trước thềm chung kết, Tóc Tiên tâm sự thay vì đặt nặng áp lực cạnh tranh, cô lựa chọn tập trung vào phần trình diễn của bản thân, nỗ lực thể hiện trọn vẹn nhất những gì đã chuẩn bị. Giọng ca sinh năm 1989 cho rằng cơ hội được chia đều cho tất cả các nghệ sĩ tham dự và điều quan trọng nhất với cô là sẽ mang đến phần trình diễn mở màn đủ ấn tượng, tạo dấu ấn cho Việt Nam.

Tóc Tiên đem đến tiết mục ấn tượng tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Eurovision Song Contest Asia là cuộc thi âm nhạc quốc tế mô phỏng theo Eurovision Song Contest, với sự tham gia tranh tài của các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong mùa đầu tiên năm nay, Tóc Tiên được chọn là đại diện Việt Nam tham gia tranh tài.

Bản gốc Eurovision Song Contest là cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu. Đây là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất, cũng là một trong những sự kiện phi thể thao được xem nhiều nhất thế giới với số lượng khán giả theo dõi trực tiếp từ 100 triệu đến 600 triệu trên toàn cầu.