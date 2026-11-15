Cuộc hội ngộ hiếm có của Mỹ Linh, Thanh Lam cùng những giọng ca hàng đầu

Sau phần trình diễn, ba nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ những ký ức về thời gian học tập và giảng dạy tại Học viện. NSND Quang Thọ cho biết ông từng là sinh viên của trường từ năm 1972, sau đó trở lại giảng dạy và đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 2001-2008. Ông bày tỏ tự hào khi khoa Thanh nhạc ngày càng phát triển, trở thành một trong những khoa có quy mô lớn nhất Học viện. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường này đã đạt được những giải thưởng, thành tích đáng ghi nhận.