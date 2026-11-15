Cuộc hội ngộ hiếm có của Mỹ Linh, Thanh Lam cùng những giọng ca hàng đầu

Nữ ca sĩ 19 tuổi vượt Tóc Tiên, làm nên lịch sử tại Eurovision châu Á là ai?
Vượt qua 10 đối thủ, trong đó có đại diện Việt Nam Tóc Tiên, nữ ca sĩ Philippines 19 tuổi CARMELLE giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026.
Hai ca khúc mới tri ân thầy cô dịp 20/11
Hai sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khắc họa tình thầy trò qua ký ức của người trưởng thành và những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò.
TP.HCM muốn biến concert thành sản phẩm du lịch, hút khách chi tiêu
TP.HCM định hướng kết hợp vé concert với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và tham quan, nhằm kéo dài thời gian ở lại, tăng chi tiêu và khai thác hiệu quả kinh tế sự kiện.
Đại diện duy nhất của Việt Nam hợp tác với nghệ sĩ từng mở màn Coldplay
Producer 2pillz là đại diện duy nhất của Việt Nam trong ca khúc quy tụ 7 nghệ sĩ từ 6 nước châu Á, có nữ ca sĩ từng mở màn concert của Coldplay.
Văn hóa Mường được tái hiện sống động giữa không gian núi rừng Sơn La
Chương trình “Hồn Mường Thức Giấc” tại hồ Suối Chiếu (Sơn La) kết hợp diễn xướng dân gian, sân khấu thực cảnh và sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Tùng Dương lần đầu đóng cảnh tình tứ với bạn diễn kém 18 tuổi
Rời hình ảnh gai góc quen thuộc, Tùng Dương lần đầu đóng cảnh yêu đương lãng mạn trong MV mới với nữ diễn viên phim "Tử chiến trên không", kém 18 tuổi.
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