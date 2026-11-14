Hương vị cuộc sống xưa và nay kết nối văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày 5/11, chương trình giao lưu “Hẹn cùng những người yêu cuộc sống Vân Nam - Việt Nam: Hương sắc sông Hồng” được tổ chức tại Quảng trường Truyền thông Vân Báo, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ những người làm nghề thủ công, giảng viên đại học và đại diện truyền thông hai nước.

Các khách mời chia sẻ câu chuyện về đời sống và nghề truyền thống thông qua hai chủ đề “hương vị cuộc sống” và “hương vị văn minh”.

Nghệ nhân Đoàn Ngân Khai, người kế thừa di sản nhuộm buộc của dân tộc Bạch, kể về mùi chua đặc trưng trong quá trình lên men cây chàm. Từ nhỏ, bà đã quan sát mẹ và chị nhuộm vải, tự nhặt những mảnh vải thừa để học khâu, buộc. Ngày nay, bên cạnh kỹ thuật truyền thống, bà tiếp tục thử nghiệm những phương pháp nhuộm màu mới.

Nhà thiết kế Trần Thị Tú

Về phía Việt Nam, nhà thiết kế áo dài Trần Thị Tú chia sẻ rằng áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là sợi dây nối giữa di sản và sáng tạo hiện đại. Nguồn cảm hứng của chị đến từ thơ ca, hội họa Việt Nam, kết hợp với việc sử dụng những chất liệu mới và liên tục đổi mới kỹ thuật may.

Đại diện Giảng Cafe, bà Phạm Mỹ Linh kể câu chuyện ra đời của cà phê trứng. Năm 1946, trong bối cảnh thiếu sữa tươi, ông Nguyễn Văn Giảng thử đánh lòng đỏ trứng với đường rồi kết hợp cùng cà phê đen Việt Nam, tạo nên thức uống sau này trở thành đặc sản nổi tiếng của Hà Nội.

Bà Phạm Mỹ Linh chia sẻ câu chuyện về thương hiệu cà phê Việt Nam.

“Hương vị” Việt Nam còn xuất hiện trong câu chuyện của Phùng Quyên, chủ một quán bún chả tại Trung Quốc. Sinh trưởng trong gia đình Việt kiều tại thành phố Cá Cựu (Vân Nam), cô học lại công thức từ mẹ, liên tục thử các loại thịt và nước mắm để tìm được hương vị phù hợp. Quán ăn sau đó trở thành nơi giúp nhiều du học sinh Việt Nam tại Vân Nam tìm lại cảm giác quê nhà.

Ở chiều ngược lại, Uông Đại Vĩ - nghệ nhân gốm Hoa Ninh mang đến một chiếc cốc men xanh do ông nội mình chế tác. Theo ông, từ khi tuyến đường sắt Vân Nam - Việt Nam được mở hơn một thế kỷ trước, văn hóa phương Tây từng theo tuyến giao thông này hòa vào đời sống địa phương. Chiếc cốc của gia đình ông cũng từng được sản xuất cho khách hàng nước ngoài.

Trong phần trao đổi, đại diện Báo điện tử VTC News Phạm Thị Bích Lưu chia sẻ câu chuyện từ những hàng bánh cuốn thủ công thời thơ ấu, nước chấm pha bằng nước mắm của mẹ đến quá trình ghi hình nghề làm bánh cuốn Thanh Trì tại Hà Nội. Qua những món ăn quen thuộc, chị cảm nhận sự phong phú của nền văn minh lúa nước.

Nhà báo Phạm Thị Bích Lưu.

Giáo sư Vương Hồng Vũ, Đại học Truyền thông Trung Quốc, nhận định sông Hồng không chỉ là một dòng sông mà còn là hành lang văn minh. Những câu chuyện về nhuộm chàm Bạch tộc, áo dài Việt Nam, cà phê trứng hay gốm Hoa Ninh cho thấy các giá trị truyền thống có thể gặp gỡ và đối thoại ngay trong đời sống thường ngày.

Thông qua một món ăn, tấm vải hay sản phẩm thủ công, chương trình đưa giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc từ những khái niệm lớn trở về với những trải nghiệm gần gũi, nối kết ký ức, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng hai bên sông Hồng.