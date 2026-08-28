(VTC News) -

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết Hà Nội trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết Hà Nội 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Mưa rào và dông

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (29/8), TP.Hà Nội trời nắng gián đoạn, đôi lúc có mưa tại một số khu vực. Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 31°C. Chiều tối và đêm 29/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 30/8 trời nắng.

Từ đêm 30/8 - đêm 31/8, khả năng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ ngày 01 - 02/9, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C, riêng thời kỳ ngày 29/8 và 31/8 từ 29 - 32°C.

Thời tiết Hà Nội dịp 2/9 xuất hiện mưa rào và dông. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Để ảnh hưởng của thời tiết, trong kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân và du khách ra ngoài vẫn nên mang đồ che mưa, nếu thấy có dông, gió mạnh cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn.

Dự báo thời tiết dịp 2/9 tại một số điểm du lịch

Sapa (Lào Cai) ngày 29 - 30/8 có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm 30 - 31/8 có mưa, mưa vừa và dông; sau không mưa. Ngày 29 - 30/8 xác suất mưa 60 - 65%; từ đêm 30 - 31/8 xác suất mưa 70-80%. Từ 01 - 02/9 xác suất mưa 35-45%.Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28°C; riêng ngày 29/8 và 31/8 từ 22 - 24°C.

Hạ Long có lúc có mưa rào và dông; riêng từ đêm 30 - 31/8 có mưa vừa, mưa to và dông. Xác suất mưa khoảng 60%; riêng từ đêm 30 - 31/8 xác suất mưa 70 - 80%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Thuận Hóa (TP.Huế) từ ngày 29 - 30/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa, riêng chiều tối 30/8 có lúc có mưa rào và dông.Từ ngày 31 - 02/9 có khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; từ ngày 02/9 có lúc có mưa rào và dông. Ngày 29/8 xác suất mưa dưới 20%; ngày 30/8 - 02/9 xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 36°C; riêng ngày 31/8 - 02/9 từ 28 - 32°C.

Hải Châu (TP.Đà Nẵng) từ ngày 29 - 31/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng chiều tối 31/8 có lúc có mưa rào và dông.Từ 01-02/9: có lúc có mưa rào và dông. Xác suất mưa 5-15%; chiều tối ngày 31/8 - 02/9 xác suất mưa 55 - 65%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 29°C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37°C; ngày 01 - 02/9 từ 31 - 33°C.

Quy Nhơn từ ngày 29/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 30/8 - 02/9 ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa 10 - 30%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C, riêng ngày 29/8 từ 35 - 36°C.

Nha Trang từ ngày 29 - 30/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 31/8-02/9 ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa từ 20 - 40%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 29°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C, riêng ngày 29 - 30/8 từ 35 - 36°C.

Xuân Hương (Đà Lạt) có lúc có mưa rào và dông. Xác suất mưa 65 - 75%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19°C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24°C.

Sài Gòn (TP.HCM) ngày có nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Xác suất mưa khoảng 65 - 75%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ngày có nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Xác suất mưa 65 - 75%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.