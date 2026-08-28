Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/8: Ngày nắng gián đoạn, đêm mưa rào

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/8

Theo dự báo thời tiết hôm nay 28/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, TP Hà Nội có mây, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội hôm nay ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Người dân và du khách có kế hoạch di chuyển, tham quan tại Hà Nội nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để sắp xếp lịch trình phù hợp, nhất là với các hoạt động ngoài trời.

Khi ra ngoài, người dân và du khách nên mang theo ô, áo mưa, túi chống nước và các vật dụng cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.

Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (28/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8 có nơi trên 70mm như các trạm: trạm Phình Sáng 1 (Điện Biên) 78,2mm; trạm Mường Mô 2 (Lai Châu) 81mm; trạm Đại Phạm (Phú Thọ) 81,8mm; trạm Tam Chung (Thanh Hóa) 77,4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 28/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/8/2026

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.