Thoát cảnh đi 10m phải dừng lại vì tê buốt với vết mổ chỉ 1cm

(VTC News) -

Suốt 8 tháng, bà Phạm Thị Giang (67 tuổi, Thanh Hóa) sống trong những cơn đau dai dẳng từ thắt lưng lan xuống hai mông và chân. Làm ruộng vốn đã quen với việc đi lại, vận động nhưng cơn đau khiến bà đứng không vững, ngồi lâu cũng mỏi. Bà chỉ đi bộ khoảng 10m là phải dừng lại vì chân tê dại và buốt run.

Bà sử dụng thuốc nam trong thời gian dài nhưng tình trạng không cải thiện. Những cơn đau kéo dài khiến cuộc sống của người phụ nữ 67 tuổi ngày càng bị thu hẹp, việc đi lại trở thành nỗi ám ảnh.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm cho thấy bà bị trượt đốt sống kết hợp thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống, gây chèn ép các rễ thần kinh vùng thắt lưng. Chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đến chức năng sống trước phẫu thuật của bà lên tới 68%, cho thấy tình trạng suy giảm chức năng nặng.

Ê-kíp đã lựa chọn phẫu thuật nội soi một cổng kết hợp hàn xương liên thân đốt và nẹp vít qua da.

Bac sĩ chỉ cần tạo duy nhất một vết mổ nhỏ khoảng 1cm để đưa ống soi và phẫu trường. Nhờ hệ thống camera nội soi siêu nhỏ có độ phân giải cao phóng đại các cấu trúc giải phẫu lên gấp nhiều lần, bác sĩ có thể quan sát rõ ràng từng rễ thần kinh và vi mạch nhỏ nhất.

Kỹ thuật này cho phép mở xương, bóc tách dây chằng để giải ép thần kinh và nạo vét đĩa đệm tổn thương một cách chính xác mà không hề xâm lấn hay làm tổn hại đến hệ thống cơ thắt lưng lành lặn xung quanh.

Bên cạnh đó, hệ thống vít cuống sống được đưa qua da dưới hướng dẫn của C-arm/Navigation nhằm cố định đoạn cột sống bị mất vững.

Ê kíp thực hiện phẫu thuật nội soi một cổng kết hợp hàn xương liên thân đốt và nẹp vít qua da (BVCC)

Quá trình phẫu thuật diễn ra liên tục trong môi trường nước sinh lý giúp phẫu trường luôn sạch sẽ, hầu như không mất máu và giảm tối đa rủi ro nhiễm trùng. Nhờ bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu tự nhiên, mức độ đau sau mổ của bệnh nhân giảm đến 80-90%, hầu như không phải dùng thuốc giảm đau liều cao, bệnh nhân có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng sau 12 tiếng đến 24 giờ và xuất viện chỉ sau 2-3 ngày.

Điểm khác biệt so với phương pháp mổ mở truyền thống bác sĩ có thể thực hiện đồng thời giải ép thần kinh và cố định cột sống qua đường tiếp cận tối thiểu, hạn chế bóc tách các nhóm cơ và mô mềm lành xung quanh.

Theo TS.BS Võ Văn Thanh, nhờ bảo tồn tối đa cấu trúc phần mềm, bệnh nhân thường ít đau hơn sau mổ và có thể vận động sớm. Với các ca phù hợp, người bệnh có thể đứng dậy tập đi trong khoảng 12-24 giờ và xuất viện sau vài ngày.

Sau phẫu thuật, bà Giang có thể tự đứng lên và bước đi nhẹ nhàng, không còn tê buốt, bà bắt đầu tập đi trở lại sau ca mổ.

Theo chuyên gia, sự phát triển của các kỹ thuật nội soi cột sống giúp mở rộng lựa chọn điều trị ít xâm lấn cho những người bệnh có chỉ định phù hợp. Tuy nhiên, quyết định phẫu thuật và phương pháp can thiệp cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá cụ thể trên từng trường hợp.