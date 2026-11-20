(VTC News) -

Từ thông tin phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an xã Nam Sách xác minh, xử lý thanh niên lái xe máy bốc đầu và vi phạm nhiều quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Thanh niên vi phạm bị lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc.

Trước đó, lực lượng công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc nam thanh niên lái xe máy chạy bằng một bánh (bốc đầu) tại khu đô thị thuộc xã Nam Sách, TP Hải Phòng, vào khoảng 20h ngày 14/11.

Sau khi thu thập thông tin, xác minh vụ việc, khoảng 9h30 ngày 20/11, Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp với Công an xã Nam Sách triệu tập tài xế đến làm việc.

Người vi phạm được xác định là M.N.H.H. (SN 2008, trú tại thôn Miếu Lãng, xã Nam Sách, TP Hải Phòng). Tại cơ quan công an, H. thừa nhận lái xe máy mang BKS 15AB-526.xx và thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm.

Các lỗi được xác định gồm: điều khiển xe máy chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu), không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu theo quy định, không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe.

Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, tổng mức phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm trên từ 8,8-12,2 triệu đồng, đồng thời người vi phạm còn bị tịch thu phương tiện.