Thiết bị chỉ 90g hồi sinh người đàn ông suy tim nặng

(VTC News) -

Người đàn ông 63 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trong tình trạng suy tim nặng. Ông khó thở ngày càng nhiều, thuốc điều trị không còn đáp ứng, ban đêm phải ngồi để thở.

Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh mắc bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá, cơ tim xuất hiện nhiều sẹo sau một đợt nhồi máu diện rộng. Các phương án can thiệp để điều trị nguyên nhân không còn phù hợp. Ông được chỉ định ghép tim và chuyển đến bệnh viện chờ nguồn tạng hiến.

Thời điểm có một trái tim phù hợp là điều không thể xác định trước. Trong lúc chờ đợi, ông gần như không thể tự phục vụ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân và nhân viên y tế.

Đúng thời điểm này, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 hoàn tất quá trình chuẩn bị để triển khai thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ mới là CorHeart 6. Sau khi đánh giá lâm sàng và thực hiện các khảo sát cần thiết, ê-kíp chuyên môn hội chẩn và xác định người đàn ông này phù hợp để cấy thiết bị này.

Ngày 10/9, ca phẫu thuật được thực hiện. Một tuần sau, người bệnh có thể tự đi lại, thực hiện các sinh hoạt cá nhân và được hướng dẫn cách sử dụng, chăm sóc thiết bị trước khi xuất viện.

Một tuần sau ca mổ, người bệnh đã có thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân. (Ảnh: BVCC)

Để triển khai các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học, bệnh viện không chỉ cần một hệ thống máy móc phù hợp mà còn phải có ê-kíp được đào tạo về phẫu thuật, gây mê hồi sức, chăm sóc sau mổ và theo dõi người bệnh lâu dài.

Từ năm 2023, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cử các ê-kíp đến đào tạo tại một số trung tâm y khoa ở Đức, Pháp. Mục tiêu không chỉ là làm chủ kỹ thuật cấy ghép mà còn xây dựng quy trình lựa chọn người bệnh, chăm sóc sau phẫu thuật, phục hồi chức năng và quản lý thiết bị.

Năm 2025, bệnh viện thực hiện thành công ca cấy ghép HeartMate 3, thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD), mở thêm một hướng điều trị cho người bệnh suy tim nặng trong thời gian chờ ghép tim hoặc ở những trường hợp phù hợp khác.

Tuy nhiên, HeartMate 3 có kích thước tương đối lớn và chi phí thiết bị cao, có thể trở thành rào cản với một số người bệnh. Vì vậy, ê-kíp tiếp tục tìm hiểu các thế hệ thiết bị mới, trong đó có CorHeart 6.

Tháng 9/2026, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 thực hiện thành công ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Việt Nam. Trường hợp người đàn ông này cũng là người bệnh đầu tiên được bệnh viện lựa chọn để áp dụng thiết bị này.

Trung tá, BSCKI Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, cho biết điểm đáng chú ý của CorHeart 6 là thiết kế nhỏ gọn.

Thiết bị có đường kính khoảng 34 mm, dày 26 mm và nặng khoảng 90 g. Trong khi đó, HeartMate 3 có kích thước khoảng 50 x 34 mm và trọng lượng khoảng 200 g.

Theo bác sĩ Thái, kích thước này có thể tạo thuận lợi khi sử dụng cho những người bệnh có thể trạng nhỏ, khoang ngực hạn chế, trong đó có người Việt Nam. Về lâu dài, thiết kế nhỏ gọn cũng mở ra khả năng nghiên cứu, ứng dụng ở một số nhóm bệnh nhi suy tim nặng.

Với những người bệnh suy tim giai đoạn nặng, thiết bị hỗ trợ thất trái có thể giúp duy trì tuần hoàn trong thời gian chờ ghép tim. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật đòi hỏi đánh giá chặt chẽ từng trường hợp, từ tình trạng tim, bệnh lý đi kèm đến khả năng theo dõi và chăm sóc sau phẫu thuật.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108, cho biết sau ca bệnh đầu tiên, bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình để đưa kỹ thuật vào triển khai thường quy. Mục tiêu là giúp thêm người bệnh suy tim nặng có cơ hội tiếp cận phương pháp hỗ trợ tuần hoàn trong thời gian chờ ghép tim.