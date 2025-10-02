Tạng người chết não ở Phú Thọ ‘hồi sinh’ bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

(VTC News) -

Sáng 2/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) xuất viện sau gần 3 tuần hồi sức, điều trị sau ca ghép tim xuyên Việt.

Trước đó, sáng 10/9, nhận được tin có bệnh nhân hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ và có quyết định điều phối tim cho bệnh nhân tại Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo ê kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp.

Người hiến tạng là anh B.Q.K. bị tai nạn giao thông lúc 20h ngày 8/9, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu do máu tụ dưới màng cứng. Dù được hồi sức tích cực và phẫu thuật lấy máu tụ, tình trạng tri giác vẫn không cải thiện, huyết động phụ thuộc vào thuốc trợ tim và vận mạch liều cao.

Sau khi làm các xét nghiệm, đánh giá chết não 3 lần và nhận được sự đồng ý từ gia đình nạn nhân, các ê kíp phẫu thuật và hồi sức thực hiện lấy đa tạng (2 thận, gan và tim) vào lúc 13h ngày 10/9.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tim cứu bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối với nguồn tạng từ người bị tai nạn giao thông chết não hiến tặng.

Quả tim được vận chuyển đến sân bay Nội Bài, bàn giao cho ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển tiếp về Huế để ghép cho bệnh nhân H.T.N. bị suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim rất thấp và tăng áp phổi nặng.

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời kết hợp sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch.

Để hỗ trợ chức năng tim và cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, gồm bóng đối xung động mạch chủ và ECMO.

Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Sau 3 ngày hồi sức, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng nên các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân dần cải thiện. Các bác sĩ giảm và cai dần các thuốc trợ tim vận mạch, ngưng lọc máu, cai ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Bệnh nhân H.T.N được xuất viện sau gần 3 tuần ghép tim, đây cũng là bệnh nhân thứ 20 được Bệnh biện Trung ương Huế thực hiện ghép tim xuyên Việt thành công.

Ngay trong ngày, bệnh nhân được cai máy thở và bắt đầu tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại phòng. Những ngày tiếp theo, tình trạng sức khoẻ tiến triển tích cực: bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi với LVEF 55-60%, các chỉ số sinh hóa và huyết học nằm trong giới hạn điều trị.

GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cám ơn chân thành đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các đơn vị hỗ trợ. Đặc biệt, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Với hơn 2.400 ca ghép mô, tạng thành công, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc. Bệnh viện cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung thực hiện đầy đủ ba kỹ thuật ghép chuyên sâu “tim, gan, thận”.