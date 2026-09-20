(VTC News) -

Theo công ty chứng khoán Kafi, việc nâng hạng không đơn thuần là thay đổi cách phân loại thị trường mà còn mở rộng khả năng tiếp cận của chứng khoán Việt Nam với các dòng vốn quốc tế. Trước thời điểm nâng hạng, VN-Index đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể sau khi lập đỉnh lịch sử quanh 1.936 điểm.

Trong bối cảnh này, tâm điểm trước mắt vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap gồm nhóm Large Cap với VCB, VIC, VHM; Mid Cap có: BID, HPG, VPB và 21 cổ phiếu Small Cap thuộc nhiều lĩnh vực gồm ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp và chứng khoán.

Các chuyên gia của Kafi tư vấn, chiến lược phù hợp cho các nhà đầu tư là giải ngân theo giai đoạn thay vì dồn vốn quanh cột mốc 21/9. Cụ thể, ưu tiên nhóm large-cap trong rổ 27 mã ở giai đoạn đầu, theo dõi sát các phiên tái cơ cấu ETF để tránh mua đuổi theo biến động kỹ thuật, và chuyển trọng tâm sang chọn lọc theo nền tảng cơ bản khi bước sang năm 2027.

Thị trường chứng khoán được nâng hạng, nên đầu tư cổ phiếu nào? (Ảnh minh họa: AI)

Chứng khoán Kafi cũng đưa ra các ngưỡng tín hiệu đáng chú ý như: Khi khối ngoại chuyển sang mua ròng bền vững là dấu hiệu nên nâng tỷ trọng. Khi VN-Index vượt đỉnh lịch sử 1.936 điểm với thanh khoản cao xác nhận xu hướng tăng. Và khi nhịp điều chỉnh về vùng 1.760-1.780 điểm là cơ hội tích lũy nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG.

Trong khi đó, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc UOB Asset Management Việt Nam, đánh giá, nâng hạng thị trường đang là một trong những động lực cho kênh chứng khoán. Theo ước tính trong vòng 12 tháng tới, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,5-2 tỷ USD vốn thụ động từ các quỹ ETF nước ngoài, thậm chí có khả năng vượt 2 tỷ USD tùy theo thay đổi tỷ trọng tại các bộ chỉ số.

Theo bà, có 3 nhóm ngành triển vọng sau nâng hạng là ngân hàng, vật liệu xây dựng (trong đó có ngành thép) và hàng tiêu dùng. Trong đó, cổ phiếu ngân hàng có thể hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng, đầu tư công và sự mở rộng của nền kinh tế.

“Việc Chính phủ đẩy mạnh các dự án hạ tầng, cùng sự xuất hiện của những đại dự án do khu vực tư nhân triển khai, có thể tạo nhu cầu lớn đối với vật liệu xây dựng thời gian tới. Điều này giúp cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng hưởng lợi...”, bà Lệ nhấn mạnh.

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích Công ty Chứng khoán VNDirect - dòng tiền từ các quỹ ngoại có thể tập trung vào những doanh nghiệp có tỷ trọng cao trong danh mục FTSE Russell, trong đó có cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, Vietcombank và Hòa Phát...

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm bất động sản và hạ tầng, nhóm cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng, nhóm cổ phiếu vật liệu, chứng khoán.

Tuy nhiên ông Quang nhấn mạnh, dòng vốn được phân bổ chủ yếu theo tiêu chí chỉ số, vốn hóa, tỷ trọng và khả năng đáp ứng điều kiện đầu tư, chứ không đơn thuần dựa trên việc doanh nghiệp thuộc ngành nào được kỳ vọng tăng trưởng.

Sau đợt giải ngân ban đầu, khả năng cổ phiếu tiếp tục thu hút dòng vốn sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng lợi nhuận, định giá, thanh khoản, triển vọng kinh tế và quyết định của các quỹ chủ động.

Nhà đầu tư lưu ý gì?

Theo chuyên gia Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess, việc được FTSE nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi mang ý nghĩa lớn về mặt tâm lý và định vị thị trường, khẳng định sự cải thiện về tính minh bạch và mức độ phát triển của chứng khoán Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để thu hút dòng vốn từ các quỹ chủ động và bị động (ETF) trong tương lai.

Nhà đầu tư chứng khoán được khuyến cáo cần đánh giá đầy đủ về từng doanh nghiệp trước khi xuống tiền mua cổ phiếu. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng mức giải ngân dự kiến từ các quỹ ETF ước tính khoảng 1-2 tỷ USD, chia nhỏ thành nhiều đợt. So với quy mô thanh khoản bình quân 20.000 tỷ đồng/phiên của thị trường, con số này không đủ lớn để tạo ra một cú hích bùng nổ đơn lẻ.

Thị trường chứng khoán nói chung và nhóm chứng khoán nói riêng cũng đã có 1 nhịp tăng rất mạnh mẽ vào quý III/2025 phản ánh thông tin này, vì vậy sự kiện lần này có thể chỉ là bước tiếp theo của quá trình nâng hạng.

Ở góc nhìn ngắn hạn, sau các giai đoạn giảm mạnh của thị trường và phục hồi, các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, kinh doanh bền vững…sẽ thu hút dòng tiền lớn từ các quỹ, nhà đầu tư tổ chức. Nổi bật có thể kể đến nhóm ngân hàng, thép, bán lẻ.

Nhà đầu tư vẫn cần đánh giá đầy đủ 4 yếu tố của từng doanh nghiệp về: lợi thế cạnh tranh, quản trị hiệu quả, tài chính lành mạnh và định giá hợp lý trước khi quyết định mua vào bất kỳ cổ phiếu nào. Đôi khi, một doanh nghiệp tốt chưa chắc là một khoản đầu tư tốt.

Chuyên gia Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh, với nhà đầu tư cá nhân, danh sách cổ phiếu được quỹ mua vào nên được sử dụng như dữ liệu tham khảo về dòng tiền, không phải danh sách khuyến nghị mua bán tự động.

Ông cũng khuyến cáo nhà đầu tư tiếp cận thị trường theo 3 khung thời gian.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và thanh khoản, tránh mua đuổi chỉ vì kỳ vọng dòng tiền ETF, đặc biệt tại những cổ phiếu đã tăng mạnh trước sự kiện. Nhà đầu tư nên xác định trước tỷ trọng giải ngân, mức thua lỗ có thể chấp nhận và phương án xử lý khi thị trường biến động trái kỳ vọng.

Trong trung hạn, cần tập trung đánh giá những doanh nghiệp có khả năng chuyển hóa tăng trưởng kinh tế thành lợi nhuận thực tế. Các yếu tố cần xem xét gồm tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận, dòng tiền hoạt động, chất lượng tài sản, khả năng kiểm soát chi phí vốn và mức định giá tương quan với triển vọng tăng trưởng.

Trong dài hạn, nâng hạng nên được xem là động lực bổ trợ cho quá trình phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục theo hướng đa dạng hóa, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, năng lực cạnh tranh và khả năng tăng trưởng bền vững.

“Kinh nghiệm 20 năm làm việc trong ngành chứng khoán cho tôi thấy rằng cơ hội đầu tư bền vững không đến từ việc dự đoán chính xác từng phiên tăng giảm, mà đến từ việc lựa chọn đúng tài sản, quản trị vốn và duy trì kỷ luật trong nhiều chu kỳ thị trường”, ông Quang chia sẻ.