Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Chiều 24/4 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Lễ ký kết được tổ chức tại trụ sở Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội. Về phía Tập đoàn T&T Group có ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh vai trò của công tác xã hội hóa trong phát triển thể dục thể thao của lực lượng Công an nhân dân. Ông cho biết, trong những năm qua, Hiệp hội đã không ngừng phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào và thành tích thi đấu.

Lãnh đạo Hiệp hội cũng ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn T&T Group là một trong những đối tác tiêu biểu đã có nhiều đóng góp thiết thực trong thời gian qua.

“Việc ký kết thỏa thuận lần này sẽ tiếp tục đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hiệp hội trong giai đoạn mới”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn T&T Group sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trong triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2026, bao gồm: phối hợp tổ chức và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; đồng hành cùng Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Nagoya (Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á - châu Đại Dương (APES Games) tại Queensland (Australia); đồng thời phối hợp triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho Câu lạc bộ Bóng bàn CAND - T&T tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Từ phía doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group - cho biết thỏa thuận hợp tác năm 2026 là bước tiếp nối quan trọng trong mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và bền vững hơn.

“Chúng tôi xác định rõ mục tiêu là đồng hành cùng Hiệp hội trong việc phát triển phong trào thể thao, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và thi đấu; qua đó góp phần nâng tầm thành tích của thể thao CAND, hướng tới khả năng cạnh tranh tại các đấu trường quốc tế”, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang nói.

Trên thực tế, sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group từ năm 2024 đã nhanh chóng mang lại những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, ở môn bóng bàn - một điểm sáng tiêu biểu của mô hình hợp tác - Câu lạc bộ Bóng bàn CAND - T&T đã có bước tiến rõ nét khi giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2024 (xếp thứ 3 toàn đoàn), và tiếp tục bứt phá trong năm 2025 với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn.

Song song với đó, đội duy trì vị thế dẫn đầu ở hệ thống đào tạo trẻ với thành tích Nhất toàn đoàn tại các giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc trong cả hai năm.

Không chỉ ở bóng bàn, Tập đoàn T&T Group còn đồng hành cùng Hiệp hội trong tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 - một sự kiện thể thao đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực.

Đồng thời, Tập đoàn cũng đồng hành cùng Đoàn Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới, nơi đoàn đã đạt thành tích ấn tượng với 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Những kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả thiết thực của sự đồng hành giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group, mà còn góp phần nâng cao vị thế của thể thao Công an nhân dân, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh ở cấp khu vực và quốc tế.