Hiệp hội thể thao CAND giành 620 huy chương trong nước và quốc tế

(VTC News) -

Trong năm 2025, về thể thao thành tích cao, Hiệp hội đã đồng hành, hỗ trợ các vận động viên CAND tham dự 81 giải thể thao trong nước và quốc tế, đạt 233 huy chương vàng, 165 huy chương bạc và 222 huy chương đồng.

Trong đó, tại 64 giải trong nước, giành 206 huy chương vàng, 151 huy chương bạc, 202 huy chương đồng. Tại 17 giải quốc tế đạt 27 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 20 huy chương đồng.

Nhiều vận động viên của Hiệp hội Thể thao CAND giành vinh quang.

Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới 2025 tổ chức tại Birmingham (Hoa Kỳ), thể thao CAND Việt Nam giành 15 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Hiệp hội cũng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức, tham gia nhiều sự kiện thể thao quốc tế, tiêu biểu như Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025; Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 quy tụ hơn 10 quốc gia châu Á.

Ngoài ra, Hiệp hội tích cực tham dự các chương trình giao lưu quốc tế, trong đó có vòng chung kết thuyết trình đấu thầu đăng cai Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2029 tại Hoa Kỳ.

Ông Đỗ Vinh Quang, PCT HĐQT Tập đoàn T&T Group (thứ hai, từ phải qua) được trở thành Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Thể thao CAND.

Trong nước, Hiệp hội Thể thao CAND phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong trào quy mô lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng và cộng đồng như Ngày chạy Olympic Vì an ninh Tổ quốc; Giải Aqua Warriors tại Quảng Ninh; Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”; Giải Pickleball CAND khu vực phía Bắc mở rộng; Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX...

Hướng đến năm 2026, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam tiếp tục tập trung phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng huấn luyện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên thành tích cao.

Hiệp hội phấn đấu đưa thể thao CAND nằm trong nhóm 6 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; chuẩn bị lộ trình đăng cai Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới trong những năm tới, góp phần khẳng định vị thế thể thao CAND Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, thể thao CAND có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, trong đó trọng tâm là xây dựng sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ ngồi, xây dựng trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND hiện đại, triển khai phong trào thể dục thể thao trong toàn bộ lực lượng, gắn với quần chúng nhân dân, quy hoạch mạng lưới đào tạo, huấn luyện thể thao trong CAND, xác định môn thể thao thế mạnh, đầu tư chiến lược, lâu dài...