(VTC News) -

Đứng trước thảm kịch này, “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030” của Liên hợp quốc đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% số ca tử vong và thương vong, đồng thời khuyến nghị tất cả các quốc gia chuyển đổi sang mô hình “Hệ thống an toàn” (Safe System) toàn diện.

Quyết tâm của Thuỵ Điển

Quốc hội Thụy Điển năm 1997 đã thông qua chiến lược “Vision Zero” với mục tiêu tối thượng: Không ai bị chết hoặc thương nặng trong hệ thống giao thông.

Mục tiêu của chiến lược Vision Zero. (Ảnh minh họa)

Đột phá cốt lõi của Thụy Điển nằm ở việc tái định hình trách nhiệm: Tuyên bố nhà thiết kế hệ thống (cơ quan quản lý giao thông, đơn vị làm đường, hãng sản xuất xe) phải chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng môi trường an toàn, còn người dân cần chấp hành quy tắc. Nếu người tham gia giao thông mắc sai sót, trách nhiệm một phần lập tức quay lại với nhà thiết kế nhằm điều chỉnh hệ thống để triệt tiêu thương vong.

Khung luật này đòi hỏi bắt buộc triển khai hạ tầng tiên tiến như đường 2+1 có dải phân cách mềm, hạ tốc độ đô thị xuống 30 km/h, áp dụng tiêu chuẩn an toàn Euro NCAP và camera kiểm soát tốc độ tự động. Kết quả là số ca tử vong do tai nạn giao thông tại Thụy Điển giảm hơn 50%, từ hơn 500 ca/năm ban đầu xuống còn 253 ca vào năm 2017 và chạm ngưỡng 2,1 ca/100.000 dân năm 2019 - tỷ lệ thấp hàng đầu thế giới.

Mô hình của Thuỵ Điển là kinh nghiệm về tầm nhìn dài hạn và xây dựng hạ tầng để hạn chế lỗi do con người. Ngoài ra, công nghệ làm đường hay thiết bị hiện đại đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu thiếu một mục tiêu chiến lược đủ rõ và một khung ràng buộc trách nhiệm pháp lý của nhà thiết kế hệ thống.

Hiện một số loại phương tiện có thể được trang bị các công cụ giúp lái xe an toàn hơn.

Hệ thống ANTAI ở Pháp

Đầu những năm 2000, Pháp phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an toàn giao thông khi mỗi năm có khoảng hơn 8.000 người thiệt mạng. Lực lượng tuần tra thủ công bị quá tải, việc xử lý vi phạm thiếu nhất quán và dễ nảy sinh tiêu cực.

Tháng 7/2002, Pháp tuyên bố an toàn giao thông là “đại sự quốc gia”, nhanh chóng xây dựng hành lang pháp lý cho phép xử phạt tự động (năm 2003) và thành lập Cơ quan Xử lý vi phạm tự động quốc gia (ANTAI) cùng Trung tâm Xử lý Tập trung (CNT).

ANTAI vận hành quy trình khép kín bằng công nghệ: Dữ liệu từ camera giám sát tốc độ được truyền thẳng về trung tâm để tự động lập thông báo vi phạm (MIF), xuất biên bản điện tử (PVe), gửi phạt nguội và trừ điểm giấy phép lái xe (như trừ 6 điểm với vi phạm nồng độ cồn từ năm 2003) mà không cần sự can thiệp thủ công.

Nhờ chế độ xử phạt tự động minh bạch, số ca tử vong tại Pháp giảm từ hơn 8.000 trường hợp (năm 2000) xuống còn 4.273 ca (năm 2009), giảm 51% tỷ lệ tử vong và cứu sống hơn 30.000 người trong 10 năm. Hàng năm, ANTAI xử lý tự động hơn 14 triệu vi phạm giao thông.

Kinh nghiệm từ Pháp cho thấy việc triển khai hệ thống camera phạt nguội muốn thành công triệt để cần phải có một cơ chế quản lý dữ liệu vi phạm tập trung, tự động hóa quy trình để đảm bảo “tính tất yếu của án phạt” và sự bình đẳng tuyệt đối trước pháp luật.

Minh họa hệ thống ANTAI ở Pháp.

Nhật Bản - chiến dịch giảm vi phạm nồng độ cồn

Nhật Bản từng có giai đoạn hành vi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra các thảm kịch giao thông. Nhật Bản đã giải quyết triệt để vấn đề này không chỉ bằng máy đo nồng độ cồn hiện đại, mà còn bằng một “khung luật thép” có tính răn đe liên đới toàn diện qua hai đợt sửa đổi Luật Giao thông đường bộ quan trọng vào năm 2001 và tháng 9/2007.

Luật Giao thông Đường bộ Nhật Bản quy định tài xế vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng bị trừ tới 35 điểm, tước bằng 3 năm, phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền đến 1 triệu Yên; vi phạm ngưỡng nồng độ cồn khí thở từ 0,15 - 0,25 mg/L bị trừ từ 13-25 điểm. Đột phá lớn nhất là luật hóa việc xử phạt hình sự cả người cung cấp rượu bia, chủ xe giao xe và hành khách đi cùng xe dù không cầm lái (phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền đến 500.000 Yên).

Nhờ đó, số vụ tai nạn tử vong liên quan đến rượu bia tại Nhật Bản giảm liên tục qua các năm, đưa xứ sở Mặt trời mọc trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn do đồ uống có cồn thấp nhất thế giới (hơn 80% đô thị Nhật Bản duy trì mốc 0 ca tử vong).

Với trường hợp Nhật Bản, có thể thấy công nghệ kiểm tra nồng độ cồn chỉ là công cụ hỗ trợ; chìa khóa thành công nằm ở việc xây dựng khung pháp lý xử phạt trách nhiệm liên đới tới nhà hàng, chủ xe và người đi cùng để tạo nên sức ép xã hội và sự thay đổi hành vi tận gốc.

(Ảnh minh họa)

Singapore và hệ thống điểm tài xế

Là đô thị nén có mật độ giao thông cao, Singapore đối mặt với nguy cơ gia tăng tai nạn; năm 2025, số ca tử vong do giao thông tăng 5% (lên 149 người chết), đạt mức cao nhất trong 10 năm, đòi hỏi chính quyền phải hành động quyết liệt.

Để giải bài toán, Singapore kết hợp hạ tầng công nghệ vượt trội thuộc Hệ thống giao thông thông minh (ITS) - gồm Trung tâm điều hành 24/7, mạng lưới 1.100 camera TMCS giám sát, hệ thống EMAS cảnh báo sự cố và đèn tín hiệu GLIDE - với thể chế quản lý tài xế chặt chẽ qua Hệ thống điểm cải thiện tài xế (DIPS).

Trước tình hình an toàn giao thông phức tạp, Singapore quyết định siết chặt DIPS từ năm 2027: hạ ngưỡng bị tước bằng lần đầu từ 24 điểm xuống 18 điểm trong 24 tháng, tăng thời hạn tước bằng từ 12 tuần lên 4 tháng và áp dụng thời hạn đình chỉ lên tới 5 năm cho các trường hợp tái phạm.

Mạng lưới ITS giám sát 100% 160km đường cao tốc và hầm chui, tạo ra chế tài răn đe mạnh mẽ, buộc tài xế mới lẫn tài xế lâu năm phải tuân thủ kỷ luật giao thông nghiêm ngặt.

Vi phạm giao thông ở Đài Loan (Trung Quốc) được camera ghi lại.

Kinh nghiệm cho Việt Nam

Nhìn sang các khu vực có mật độ xe máy chiếm ưu thế tương tự Việt Nam như Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) hay Indonesia, bức tranh quản lý giao thông hiện lên rõ nét với những thành tựu lẫn rào cản nội tại.

Thái Lan đã sớm ban hành luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người lái từ năm 1996 và cho người ngồi sau từ năm 2007. Kết quả khảo sát năm 2010 cho thấy tỷ lệ chấp hành tại thủ đô Bangkok đạt trên 80% nhưng toàn quốc chỉ dừng ở mức 44% (chưa tới 50%) do chênh lệch trong thực hiện tại nông thôn và giới trẻ.

Đài Loan (Trung Quốc) thành công trong việc chuẩn hóa quy tắc rẽ trái hai công đoạn cho xe máy (tại các nút giao, để tránh tạt đầu ô tô) và thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) giám sát giao lộ tại Đài Bắc vào tháng 7/2026 (xử phạt chính thức từ tháng 10/2026). Tuy nhiên, Luật Quy tắc xử phạt giao thông sửa đổi quy định điểm phạt chỉ được áp dụng khi cảnh sát trực tiếp lập biên bản tại chỗ, không áp dụng cho hình ảnh phạt nguội tự động.

Indonesia triển khai E-Tilang năm 2017 và nâng cấp thành Hệ thống phạt nguội ETLE bằng camera tự động từ năm 2018-2020 (triển khai tại Bali từ năm 2020). Tuy nhiên, hiệu quả bị nghẽn do thiếu hạ tầng camera phủ rộng và dữ liệu đăng ký phương tiện (STNK/BPKB) thiếu chính chủ khi mua bán, sang tên hoặc cho thuê.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh từ các quốc gia, bài học nổi bật nhất đối với Việt Nam chính là: An toàn giao thông không thể trông đợi vào sự tự giác đơn thuần hay sự thần kỳ của công nghệ độc lập, mà đòi hỏi một mục tiêu định lượng dài hạn, một khung thể chế pháp lý nhất quán, thực thi đủ mạnh và công nghệ hiện đại. Không có công nghệ nào có thể thay thế được thể chế.

Việt Nam đã có những bước tiến thể chế và công nghệ mang tính bước ngoặt. Việc Quốc hội thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và chính thức áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe (với quỹ 12 điểm) từ ngày 1/1/2025 là minh chứng cho quyết tâm đổi mới phương thức quản lý hành vi tài xế.

Cùng với chiến dịch xử phạt nồng độ cồn quyết liệt không có ngoại lệ và sự mở rộng của mạng lưới camera AI phạt nguội tại các đô thị lớn, Việt Nam đã bước đầu tạo dựng được tâm lý chấp hành và tính răn đe pháp luật rõ rệt.

Tuy nhiên, để tạo ra bước ngoặt giảm bền vững tai nạn giao thông như các nước tiên tiến, Việt Nam sẽ cần hoàn thiện những mảnh ghép cốt lõi.

Về mục tiêu định lượng dài hạn: Thụy Điển hay châu Âu thành công nhờ dám tuyên bố mục tiêu “Vision Zero” - không có người thiệt mạng - và dịch chuyển trách nhiệm từ “lỗi của người lái” sang trách nhiệm pháp lý của nhà thiết kế hệ thống. Việt Nam có thể hướng đến các mục tiêu giảm thương vong định lượng theo từng giai đoạn 5-10 năm gắn chặt với trách nhiệm cá thể hóa của các cơ quan quản lý giao thông.

Về khung tiêu chuẩn an toàn bắt buộc trên phương tiện: Trong khi Liên minh châu Âu bắt buộc tích hợp hệ thống eCall tự động phát tín hiệu cấp cứu 112 khi xảy ra va chạm cũng như áp dụng các chuẩn an toàn Euro NCAP trên xe mới sản xuất, thì tại Việt Nam, các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc về trang bị an toàn chủ động và thụ động trên xe cơ giới và xe máy cần đồng bộ và đầy đủ hơn, để theo kịp tốc độ gia tăng và phát triển của phương tiện.

Về hệ thống cấp cứu y tế và phản ứng sau tai nạn (post-crash care): Các quốc gia thành công đều xây dựng mạng lưới cứu hộ khép kín, nơi công nghệ tự động kích hoạt cấp cứu và xe cứu thương tiếp cận hiện trường trong “giờ vàng”. Tại Việt Nam, công tác cấp cứu tai nạn giao thông vẫn phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp tự phát của người dân xung quanh, thiếu sự kết nối dữ liệu thời gian thực giữa trung tâm điều hành giao thông và hệ thống y tế khẩn cấp.

Nếu hoàn thiện được bức tranh chiến lược này, lấy mục tiêu dài hạn làm kim chỉ nam, lấy thể chế luật pháp làm nền tảng, áp dụng công nghệ thực thi minh bạch và gia cố hệ thống an toàn phương tiện - cấp cứu sau tai nạn, Việt Nam có thể biến những bước tiến công nghệ hiện tại thành kết quả giảm thương vong thực chất và bền vững.