Thảm họa ở Nepal: Lũ bùn nhấn chìm hầm thủy điện, gần 900 công nhân mất tích

(VTC News) -

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp mảnh vỡ tại nhà máy thủy điện khi mực nước sông dâng cao.

Trong bối cảnh mực nước sông dâng cao, các đội cứu hộ đang phải đối mặt với điều kiện khó khăn để chạy đua với thời gian giải cứu công nhân trong đường hầm của nhà máy thủy điện bị vùi lấp do thảm hoạ lũ quét ở Nepal.

Theo Hiệp hội Các nhà máy sản xuất điện độc lập Nepal, ước tính có 898 công nhân tại nhiều dự án thủy điện trên cả nước mất tích.

Cùng thời điểm, Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết: “Mực nước sông Trishuli tăng từ 5 - 10 m, do xảy ra lũ lụt tại khu vực dự kiến ​​xây dựng nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A vào khoảng 4h ngày 30/8. Lũ lụt bắt đầu làm sạt lở bờ sông. Đường vào hầm bị chặn và công tác chuẩn bị đang được tiến hành để cho phép trực thăng hạ cánh và thu hồi thiết bị quan trọng”.

Văn phòng Thủ tướng Nepal thông tin thêm các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị hạng nặng để dọn dẹp mảnh vỡ và lực lượng đặc nhiệm đang chuẩn bị trục vớt bộ phận của nhà máy thủy điện, camera giám sát và nhiều thiết bị khác.

Cảnh sát và lực lượng cứu nạn đang đánh giá tình hình thực địa sau trận lũ quét ở Nepal. (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Nepal cũng khẩn trương bơm không khí vào một đường hầm tại dự án thủy điện dọc sông Trishuli, đồng thời lên kế hoạch khoan hố với hy vọng có thể vào bên trong tìm kiếm người sống sót.

Thảm họa gây ảnh hưởng mạnh đến ngành điện đang phát triển nhanh của Nepal. Theo Cơ quan Điện lực Nepal, có ít nhất 12 dự án thủy điện phải ngừng hoạt động, trong khi 15 công trình đang xây dựng cũng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tại địa điểm chôn cất ở vùng Chitwan của Nepaloạn, nhiều công nhân được nhìn thấy mặc đồ bảo hộ đang đặt túi đựng thi thể vào phía sau một chiếc xe tải. Trong khi những người đào đất đã đào sâu xuống lòng đất để chuẩn bị cho hoạt động chôn cất tập thể.

CNN dẫn lời cảnh sát địa phương đưa tin quan chức Chitwan đang lên kế hoạch chôn cất hàng trăm thi thể không rõ danh tính trong một ngôi mộ tập thể tại địa điểm linh thiêng của đạo Hindu. Chính quyền đang gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng.