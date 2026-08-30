Liên hợp quốc và Nepal cảnh báo mối đe dọa khí hậu sau trận lũ tàn khốc

(VTC News) -

Các sông băng ở Himalaya, nguồn cung cấp nước thiết yếu cho gần 2 tỷ người, đang tan chảy nhanh hơn do Trái đất nóng lên, đe dọa đẩy nhiều cộng đồng vào những thảm họa khó lường và tốn kém. Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho rằng tình trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp.

“Chúng tôi luôn nhấn mạnh Nepal chỉ đóng góp chưa đến hoặc chỉ khoảng 0,01% lượng khí thải nhà kính, nhưng người dân Nepal chúng tôi lại là một trong những nạn nhân chính của biến đổi khí hậu và những tác động của nó. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo tồn hệ sinh thái Himalaya”, ông Khanal nhấn mạnh.

Người dân Nepal đang quan sát sự tàn phá sau trận lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell cho rằng “sự sụp đổ đột ngột của sông băng và lũ quét là lời nhắc nhở đau lòng về mức độ mong manh của môi trường núi cao này”.

“Chúng ta đều biết biến đổi khí hậu, do con người đốt một lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt đang khiến những thảm kịch như thế này và rất nhiều thảm kịch khác trên khắp thế giới dễ xảy ra hơn, thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn. Những cộng đồng dễ bị tổn thương thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”, ông Stiell nói.

Việc sông băng tan chảy và tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan rã cũng có thể làm mất ổn định sườn núi, làm tăng nguy cơ sạt lở đất và những mối nguy hiểm khác.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết thảm họa xảy ra gần biên giới vùng núi cao ở Nepal và Trung Quốc là do sự sụp đổ của sông băng khiến một dòng thác đổ nát tràn xuống hạ lưu với gần 3.000 người mất tích và 682 người được xác nhận thiệt mạng.

Dù nguyên nhân chính xác của sự sụp đổ vẫn chưa rõ ràng, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.

Cầu bị phá hủy và nhà cửa bị vùi lấp trong bùn ở Nepal. (Video: CNN)

Ngoại trưởng Khanal cũng điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, nhất trí tăng cường chia sẻ “dữ liệu thủy văn thời gian thực”. Bắc Kinh hiện cung cấp cho Nepal nhiều thông tin quan trọng, gồm hình ảnh các khu vực thiên tai, dữ liệu vệ tinh, thủy văn và cảnh báo sớm về nguy cơ hồ chắn ở thượng nguồn.

Ông Wang thông tin thêm thêm: “Trung Quốc và Nepal gắn bó với nhau bởi núi non và sông ngòi, cùng chia sẻ vận mệnh chung”.

Trước đó, ông Khanal nói với phóng viên rằng Nepal cần nghiên cứu sâu hơn để “hiểu rõ hơn về sự thay đổi động lực của hệ sinh thái Himalaya” và những rủi ro mà chúng gây ra cho quốc gia không có đường bờ biển này, vốn bị bao quanh bởi Ấn Độ và Trung Quốc.

Điều đó không chỉ bao gồm những rủi ro “đối với Nepal và cộng đồng hạ lưu mà còn đối với nước láng giềng phía bắc của chúng ta, tức là Trung Quốc”.