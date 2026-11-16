Thái Nguyên: Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với thực tiễn

(VTC News) -

Với định hướng đó, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU), Đại học Thái Nguyên, đang từng bước mở rộng hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng AI thông qua kết nối nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp. Việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo AI Research & Innovation Hub là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng này.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên được tiếp cận, trải nghiệm các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tâm được thành lập trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ICTU và Educaid Consulting Vietnam, đơn vị đối tác trong đào tạo chuyên sâu và triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới xây dựng môi trường nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm AI có tính ứng dụng cao. Mô hình hoạt động được thiết kế theo hướng kết nối giảng viên, sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp, cùng tham gia giải quyết các bài toán thực tế, từ hình thành ý tưởng nghiên cứu đến xây dựng nguyên mẫu và phát triển sản phẩm công nghệ có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Điểm đáng chú ý trong định hướng hoạt động của Trung tâm là tập trung vào những lĩnh vực AI có tiềm năng ứng dụng trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong đó, bốn nhóm nghiên cứu trọng tâm gồm: Trợ lý AI phục vụ quy trình doanh nghiệp; thị giác máy tính và AI chạy trực tiếp trên thiết bị; an toàn, bảo mật và độ tin cậy của hệ thống AI; trí tuệ nhân tạo vật lý và công nghệ robot. Đây cũng là những lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong tự động hóa sản xuất, kiểm soát chất lượng, vận hành thiết bị và phát triển các hệ thống robot thông minh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Trung tâm được xây dựng trên cơ chế phối hợp nguồn lực giữa các bên. ICTU đóng góp nền tảng học thuật, đội ngũ giảng viên, sinh viên và cơ sở vật chất; Educaid cung cấp các chương trình chuyên sâu, kết nối chuyên gia và kinh nghiệm triển khai AI; trong khi doanh nghiệp tham gia đặt hàng bài toán, cung cấp dữ liệu, xác định nhu cầu nhân lực và tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên triển khai các dự án thực tế. Cách tiếp cận này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu của thị trường lao động.

Theo PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, với thế mạnh về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số, ICTU có trách nhiệm phát huy vai trò trong kết nối các nguồn lực nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Nhà trường xác định việc phát triển Trung tâm không chỉ nhằm mở rộng hoạt động nghiên cứu mà còn tạo môi trường để sinh viên được tiếp cận công nghệ mới, tham gia các đề tài, dự án và từng bước làm chủ những công nghệ có tính ứng dụng cao.

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo AI tại ICTU.

Trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng và ngày càng tác động sâu rộng đến các ngành kinh tế, việc xây dựng những trung tâm nghiên cứu gắn với ứng dụng thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đối với nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và chất lượng đào tạo. Với sự kết nối giữa tri thức học thuật, nguồn lực chuyên gia và nhu cầu doanh nghiệp, ICTU có thêm điều kiện đưa hoạt động nghiên cứu AI đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đại học Thái Nguyên cũng như tỉnh Thái Nguyên.