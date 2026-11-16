Tên lửa Vulcan gặp sự cố khiến hàng chục vệ tinh Amazon bị phá huỷ

(VTC News) -

Một tên lửa Vulcan thuộc sở hữu của United Launch Alliance (ULA), liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, đã gặp sự cố ngay sau khi rời bệ phóng từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ vào ngày 15/11. Sự cố này đã dẫn đến việc phá hủy toàn bộ 40 vệ tinh mà tên lửa mang theo, trong đó có các vệ tinh từ Amazon.

Một khoang chứa tải trọng của ULA mang theo tàu vũ trụ an ninh quốc gia, dự kiến ​​sẽ được gắn vào tên lửa Vulcan cho sứ mệnh USSF-87. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo từ ULA, tên lửa gặp sự cố khoảng 10 phút sau khi cất cánh và không thể đưa các vệ tinh của Amazon lên quỹ đạo. Nguyên nhân cụ thể của sự cố vẫn chưa được xác định. ULA cho biết: “Mỗi chuyến bay đều cung cấp dữ liệu và mang lại cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, do sự cố mới xảy ra, chúng tôi chưa có thông tin cụ thể để hiểu rõ tình hình”.

Sự cố này dự kiến sẽ dẫn đến một cuộc điều tra kỹ thuật kéo dài, đồng nghĩa với việc tên lửa Vulcan sẽ không thể hoạt động trong nhiều tháng tới.

Amazon đã đưa ra tuyên bố về sự cố này, nhấn mạnh rằng “bất kỳ vụ phóng nào cũng đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là trong các sứ mệnh đầu tiên”. Họ bày tỏ niềm tin vào ULA và hy vọng rằng công ty sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố này để thực hiện các kế hoạch dài hạn cho tên lửa Vulcan.

Chuyến bay này là lần phóng thứ năm của Vulcan kể từ khi ra mắt vào năm 2024 và là lần đầu tiên sau chín tháng tạm ngừng do các cuộc điều tra kỹ thuật liên quan đến động cơ BE-4, được cung cấp bởi Blue Origin - công ty do Jeff Bezos sáng lập - hiện đang hợp tác với ULA trong cuộc điều tra về sự cố này.

Trước đó, tên lửa New Glenn của Blue Origin cũng đã gặp sự cố nổ trên bệ phóng hồi tháng 5, dẫn đến việc phải sửa đổi động cơ cho Vulcan. Hiện chưa rõ liệu động cơ BE-4 có liên quan đến sự cố ngày 15/11 hay không.

ULA, được thành lập vào năm 2006, đã tự hào về thành tích 100% thành công trong các nhiệm vụ phóng kể từ đó. Sự cố này đã trở thành trở ngại lớn đối với Amazon trong nỗ lực triển khai mạng lưới vệ tinh của mình, khi công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ SpaceX, đơn vị đã phóng hơn 11.000 vệ tinh Starlink và phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

Tính đến nay, Amazon đã phóng được 398 vệ tinh Leo trong 14 lần, chiếm khoảng 12% trong tổng số 3.236 vệ tinh cần thiết để cung cấp dịch vụ internet toàn cầu. Công ty hy vọng sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ internet trong năm nay.