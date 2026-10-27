Thái Nguyên sẽ khởi công 6 dự án chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh

Ngày 29 và 30/10, tỉnh Thái Nguyên sẽ khởi công 6 công trình, dự án hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.
Cụ thể, trong ngày 29/10 dự kiến sẽ khởi công các dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương; Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn); Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn. Riêng ngày 30/10, tỉnh tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công.
Việc triển khai các dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở và dịch vụ logistics, tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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