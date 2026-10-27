Thái Nguyên sẽ khởi công 6 dự án chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh

(VTC News) -

Ngày 29 và 30/10, tỉnh Thái Nguyên sẽ khởi công 6 công trình, dự án hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1

Cụ thể, trong ngày 29/10 dự kiến sẽ khởi công các dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương; Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn); Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn. Riêng ngày 30/10, tỉnh tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công.

UBND tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai các dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở và dịch vụ logistics, tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.