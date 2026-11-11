Thái Nguyên: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển toàn diện

(VTC News) -

Sau hợp nhất, tỉnh có diện tích hơn 8.375km², dân số trên 1,8 triệu người, với 92 xã, phường. Không gian phát triển mới kết nối khu vực công nghiệp, đô thị ở phía Nam với tiềm năng nông nghiệp, sinh thái, du lịch, văn hóa và lịch sử ở phía Bắc. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tái cấu trúc không gian kinh tế, khai thác hiệu quả các lợi thế và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Thái Nguyên triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, nhiệm vụ xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được xác định là nền tảng xuyên suốt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 20 đề án trọng tâm, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cùng với củng cố tổ chức đảng, tỉnh tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Đảng bộ tỉnh hiện có 99 đảng bộ trực thuộc, gần 145.500 đảng viên. Đến ngày 30/9/2026, toàn Đảng bộ kết nạp 4.395 đảng viên mới, đạt 92,4% kế hoạch năm. Trong 1 năm kể từ sau hợp nhất, gần 950 cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, bố trí cho cấp xã; 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy tại 92 xã, phường không phải là người địa phương.

Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ UBND xã Phong Quang kết nạp đảng viên mới.

Đáng chú ý, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư ít nhất mỗi quý một lần góp phần nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống người dân.

Hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện rõ qua những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,24%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực. Cùng với đó, tỉnh tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian công nghiệp và tăng cường liên kết vùng, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các địa phương.

Giai đoạn 2025 - 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10,5%, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu chủ trương thành lập thành phố Thái Nguyên trực thuộc Trung ương vào năm 2030, nghiên cứu khu kinh tế chuyên biệt, từng bước nâng cao vị thế và vai trò kết nối vùng.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và kỷ luật thực thi công vụ.

Đây chính là nền tảng để Thái Nguyên phát huy hiệu quả nguồn lực sau hợp nhất, tạo sức bật mới cho nền kinh tế, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kết nối và cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.