Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 11/11: Trời rét, thấp nhất 15°C

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 11/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 11/11 duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 22-24°C.

Hà Nội ngày 11/11 trời rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Người dân và du khách lưu ý mang theo áo khoác, khăn quàng cổ để giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm, thời điểm nhiệt độ xuống thấp, trời rét và có gió đông bắc.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay (11/11), ở khu vực Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo trong ngày và đêm 11/11, khu vực Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/11/2026

TP. Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 22-24°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng Thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng Thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.