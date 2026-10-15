Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ chủ chốt

(VTC News) -

Tỉnh ủy Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, liên quan đến việc điều động, chỉ định, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với 22 cán bộ tại các sở, ngành, địa phương và cơ quan của Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cam Lộ.

Ông Nguyễn Văn Ân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang.

Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Bố Trạch. Ông Đỗ Mạnh Tài - Chủ tịch UBND xã Bố Trạch được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công công tác tại hội nghị. (Ảnh: Công Sáng)

Ông Đinh Duy Hòa - Chủ tịch UBND xã Minh Hóa được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Kim Điền. Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Kim Điền được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Minh Hóa.

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lệ Ninh, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh. Ông Nguyễn Hữu Hán - Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy.

Bà Trần Thị Oanh - Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Gio Linh. Ông Lê Vĩnh Phú - Chủ tịch UBND xã Gio Linh được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cồn Tiên, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên.

Ông Nguyễn Thế Hậu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Hải Lăng, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng. Ông Trần Hữu Bắc - Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định.

Ông Hoàng Ngọc Đan - Chủ tịch UBND phường Đồng Hới được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

Tại xã Nam Ba Đồn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để Đảng ủy xã phân công ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND xã.

Ông Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ba Đồn được phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn.

Bên cạnh việc điều chuyển cán bộ giữa các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định điều động 3 cán bộ đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy. Gồm ông Trần Lích - Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng và ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định 3 Phó Giám đốc sở giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, phường từ ngày 15/10, để giới thiệu bầu Chủ tịch UBND.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Ông Hoàng Đức Thiện - Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND phường Đồng Hới.

Ông Võ Quốc Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Hồng Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.