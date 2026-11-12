Tây Ninh nâng cao mức sống cho 100% gia đình có công

(VTC News) -

Tây Ninh đặt mục tiêu đến hết ngày 30/6/2027 không còn gia đình có công thuộc diện cận nghèo, mức sống dưới mức trung bình trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai nhiều chính sách, giải pháp chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công được triển khai quyết liệt. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự đền ơn đáp nghĩa dành cho những người cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1931) có hai người con liệt sĩ là Trần Thị Đào (hy sinh năm 1969) và Trần Văn Tiên (hy sinh năm 1980). Nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Hội phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Mẹ sống lâu, khỏe mạnh, và trao kinh phí phụng dưỡng.

Nỗi đau tiễn hai người con ra đi bảo vệ Tổ quốc mà không ai trở về vẫn hằn sâu trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt Mẹ. Từ những mất mát đó, mới thấy, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và đức hy sinh vô bờ.

Dịp 20/10 vừa qua, Mẹ Nguyễn Thị Năm (ngụ xã Lương Hòa) đã tiếp đón Đoàn công tác Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh đến thăm hỏi, tặng quà, và trao kinh phí mô hình “Chung tay phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Đoàn thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Trần Trung)

Mô hình “Chung tay phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” là hoạt động thiết thực do Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh khởi xướng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Điểm đặc biệt ở chỗ, kinh phí thực hiện mô hình được cán bộ, đảng viên trong đơn vị tự nguyện đóng góp.

Những buổi thăm hỏi như trên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được tỉnh quan tâm và thực hiện triệt để, thông qua tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia hỗ trợ, cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân người có công, nhất là đối với các trường hợp còn khó khăn.

Tỉnh nỗ lực xác định rõ hoàn cảnh, nguyên nhân, khả năng khắc phục khó khăn của từng hộ gia đình, từ đó phân chia nguồn lực phù hợp và xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể.

Hoạt động chăm lo nhờ đó mà đa dạng và phù hợp với hoàn cảnh, như hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ hoạt động kinh doanh sản xuất, xây dựng, nâng cấp nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khó khăn đột xuất… mục đích cuối cùng là đảm bảo mức sống của các gia đình có công được nâng cao và ổn định.

Tỉnh tích cực cải thiện nhà ở cho các hộ nhân thân người có công. (Ảnh: Trần Trung)

Về phần nhân lực, tỉnh chú trọng cử cán bộ, công chức tham gia các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế. Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách được quan tâm triển khai theo dự toán; các chế độ trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm y tế cho người có công được thực hiện theo quy định.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ hỗ trợ thăm bệnh và trợ cấp khó khăn cho 350 người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí dự kiến 1,548 tỷ đồng; xây mới và tu sửa 288 căn nhà với tổng kinh phí hơn 27,2 tỷ đồng; hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho 30 hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Những chính sách tỉnh đang và sẽ tiếp tục triển khai đều nhân văn, thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống tri ân, biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.