Iran sẽ khai thác triệt để bí mật quân sự từ tàu ngầm không người lái của Mỹ

(VTC News) -

Tàu ngầm không người lái Dive-LD vừa bị Iran thu giữ được phát triển bởi Dive Technologies (sau này được Anduril mua lại), Dive-LD được bàn giao cho Nhóm Phương tiện Lặn Không người lái số 1 (UUVGRU-1) của Hải quân Mỹ vào tháng 4/2025.

Dive-LD được thiết kế để giám sát tầm xa và thực hiện nhiệm vụ dưới biển khác, nằm trong số những phương tiện không người lái quân sự thế hệ mới được thiết kế để hoạt động trong nhiều ngày mà không cần nhiều sự can thiệp của con người.

Tàu ngầm không người lái của Mỹ mà Iran tuyên bố thu giữ được ở cửa eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trước đây, Washington luôn coi việc Iran mất phương tiện không người lái tiên tiến là vấn đề nghiêm trọng. Sau khi Iran thu giữ máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel vào năm 2011, cựu Tổng thống Barack Obama công khai yêu cầu Tehran trả lại.

Sau đó, Iran tuyên bố sao chép ngược kỹ thuật chế tạo máy bay không người lái này và công bố nhiều mẫu sản xuất trong nước có vẻ như dựa trên thiết kế của RQ-170 Sentinel.

Gần đây hơn, quân đội Mỹ nhanh chóng hành động để ngăn chặn lực lượng Iran kiểm soát công nghệ hàng hải không người lái. Theo Hải quân Mỹ, năm 2022, tàu tuần tra và trực thăng MH-60S Seahawk được triển khai sau khi tàu hải quân Iran cố gắng kéo tàu mặt nước Saildrone rời khỏi Vịnh Ba Tư.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Iran khó có thể giành được lợi thế quân sự quyết định từ chiếc tàu ngầm không người lái bị thu giữ, nhưng sự kiện này vẫn là thắng lợi về mặt tuyên truyền cho Tehran và là bước thụt lùi khó xử đối với những nỗ lực của Washington trong việc thể hiện ưu thế công nghệ.

Theo Reuters, Đại sứ quán Iran trên khắp thế giới đã “chế giễu” Mỹ vì để mất phương tiện không người lái. Trong bài đăng trên X, Đại sứ quán Iran tại Ghana khoe khoang về việc trục vớt chiếc tàu ngầm: “Chúng tôi đã trục vớt nó như một chai nhựa trong lưới đánh cá. Còn nguyên vẹn. Chia buồn với người nào đang cầm cần điều khiển”.

Cận cảnh tàu ngầm không người lái của Mỹ bị Iran thu giữ. (Video: RT)

Chuyên gia cao cấp về quân sự Iran tại Viện Washington Farzin Nadimi cũng cho rằng Iran sẽ tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền sự kiện này. Vì việc này có thể giúp IRGC tạo ra những phiên bản thiết kế tốt hơn của riêng mình.

Tương tự, chuyên gia cấp cao kiêm Giám đốc Trung tâm Khái niệm và Công nghệ Quốc phòng tại Viện Hudson, ông Bryan Clark nhận định Iran gần như chắc chắn sẽ tìm cách mổ xẻ phần cứng của tàu ngầm, nhưng phần mềm của thiết bị này có các cơ chế bảo vệ tích hợp.

Theo ông Clark, kỹ sư Iran “hoàn toàn có thể đảo ngược công nghệ của các hệ thống cơ khí”. Ông lấy dẫn chứng Iran từng làm điều tương tự với các UAV của Mỹ bị bắt giữ trước đây.

Anduril từng quảng bá Dive-LD là phương tiện tự hành dưới nước cỡ lớn “đáng tin cậy và linh hoạt nhất” hiện có, khẳng định có khả năng hoạt động liên tục đến 10 ngày trong điều kiện khắc nghiệt.