Khởi tố vụ án sà lan đâm cầu Ghềnh ở Đồng Nai

(VTC News) -

Tối 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy liên quan vụ sà lan Thành Đạt 86 tông vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h17 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, quê xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Sà lan lưu thông trên sông Đồng Nai va vào gầm cầu Ghềnh khiến mặt cầu rung lắc, nhiều người đi xe máy mất thăng bằng té ngã, 2 người bị thương.

Khi đến khu vực giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Ghềnh (thuộc phường Biên Hòa), phương tiện này va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu. Cú va chạm khiến kết cấu cầu và đường sắt bị biến dạng, cong vênh, làm lệch đường ray trên cầu.

Vụ tai nạn buộc phải tạm dừng hoạt động các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa – Dĩ An. Sự cố đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải đường sắt cũng như việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của hành khách.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời thông báo đến các đơn vị khai thác vận tải. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện và thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau cú va chạm đầu tiên vào nhịp số 2, sà lan lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3 của cầu Ghềnh.

Hai cú va chạm khiến một số kết cấu cầu bị biến dạng, nhiều bu lông bị đứt, hệ dầm và giằng gió xê dịch. Gối cầu bị lệch khoảng 25 mm, trong khi hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320 mm.

Cú va chạm mạnh khiến cầu rung lắc, làm 6 xe máy đang lưu thông trên cầu ngã vào lan can. Hai người bị thương và phải nhập viện điều trị.

Về phương án khắc phục tạm thời, ngành đường sắt đang gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp số 2 bằng dầm thép chữ I dài 8 m. Nếu quá trình sửa chữa diễn ra đúng kế hoạch, dự kiến đến trưa 12/3 các đoàn tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ hạn chế khoảng 5 km/h.

Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế hoàn toàn kết cấu bị hư hỏng, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.

Để phục vụ hành khách trong thời gian khắc phục sự cố, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết và Sài Gòn - Nha Trang.