Sà lan va vào gầm cầu ở Đồng Nai, nhiều người đi xe máy ngã nhào

(VTC News) -

Khoảng 10h30 ngày 6/3, một sà lan không chở hàng lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng từ TP.HCM về thượng nguồn đã va vào gầm cầu Ghềnh (Đồng Nai) khi di chuyển qua khu vực này.

Sà lan lưu thông trên sông Đồng Nai va vào gầm cầu Ghềnh khiến mặt cầu rung lắc, nhiều người đi xe máy mất thăng bằng té ngã, có nạn nhân bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khi phương tiện chui qua bên dưới cầu Ghềnh (phường Biên Hòa), sà lan va mạnh vào gầm cầu. Cú va chạm khiến mặt cầu rung lắc, làm nhiều người đi xe máy đang lưu thông phía trên mất thăng bằng, ngã xuống đường. Trong đó có người bị thương, được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Năm 2024, một vụ tai nạn đường thuỷ tương tự cũng xảy ra tại khu vực này.

Cụ thể, sáng 12/4/2024, tại khu vực chân cầu Đồng Nai (địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương cũ - nay thuộc TP.HCM), tàu Phước Long 72 chở container mang số hiệu SG9838, trọng tải khoảng 4.600 tấn, khi cập cảng Bình Dương cũ đã bị đứt neo do nước chảy xiết.

Sau khi đứt neo, con tàu trôi dạt về phía cầu Đồng Nai và mắc kẹt dưới dạ cầu. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu hộ, điều tiết giao thông.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng chuẩn bị phương án xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra đối với tàu và khu vực cầu.

Ngay sau đó, công tác giải cứu hoàn tất, tàu được kéo ngược về cảng Bình Dương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với kết cấu cầu để xử lý theo quy định.