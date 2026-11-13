Tàu chở khí hóa lỏng va thủy lôi, phát nổ trên eo biển Hormuz

(VTC News) -

Tàu chở khí hóa lỏng phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz.

Ngày 13/11, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng khi đang di chuyển trên tuyến hàng hải mà Tehran mô tả là “trái phép và nguy hiểm” bất ngờ va phải thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz.

Hiện tại, chưa có thêm thông tin cụ thể về con tàu gặp nạn.

Hôm 10/11, IRGC cũng thông báo 2 tàu chở dầu gặp sự cố nghiêm trọng khi tìm cách di chuyển qua tuyến hàng hải không an toàn và bất hợp pháp tại eo biển Hormuz. Cả 2 tàu đều phát nổ và bốc cháy.

Trong tuyên bố được công bố cùng ngày, văn phòng quan hệ công chúng của Hải quân IRGC thông tin một trong 2 phương tiện là siêu tàu chở dầu. Con tàu được cho là va phải thủy lôi, dẫn đến một vụ nổ lớn.

Tàu chở dầu thứ 2 được cho là hoạt động dưới sự bảo vệ của máy bay quân sự Mỹ. Theo Iran, phương tiện này gặp sự cố chưa xác định và bốc cháy khi tìm cách bí mật vượt qua eo biển bằng tuyến đường mà Tehran coi là bất hợp pháp.

Dù hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã phục hồi và những kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran góp phần kéo giá dầu đi xuống, nhưng tàu chở dầu vẫn liên tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công tại khu vực này.

Theo số liệu của Viện Chính sách Cận Đông Washington, có ít nhất 10 tàu bị tấn công trong 10 ngày đầu tháng 11. Con số này diễn ra sau khi 37 vụ tấn công được ghi nhận trong tháng 10, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Sau sự cố, Hải quân IRGC cảnh báo tuyến đường này không an toàn, đồng thời nhấn mạnh những tàu hợp tác với lực lượng Mỹ có thể phải đối mặt với hậu quả tương tự nếu tìm cách sử dụng tuyến đường này. Cùng với đó, lực lượng Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thường đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển trên toàn cầu.