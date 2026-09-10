Cô giáo mầm non bị xe tải cán khi xả thân cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ lắp chân giả

(VTC News) -

Bệnh viện Việt Đức thông tin, trước hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền (Trường Mầm non Phú Sơn), TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết nối với một đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô.

Đại diện đơn vị này trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô Hiền, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả.

Sự hỗ trợ giúp cô có thêm cơ hội phục hồi khả năng vận động, từng bước trở lại cuộc sống và công việc sau tai nạn.

Cô giáo mầm non Nghệ An bị xe tải cán do cứu học sinh được hỗ trợ lắp chân giả (Ảnh: BVCC)

Chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy học sinh và đưa em ra khỏi hướng di chuyển của xe.

Bé trai được an toàn, còn cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô ra Hà Nội điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng, các đầu ngón chân xẹp, lạnh.

Các bác sĩ lập tức phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn bàn chân cho cô.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh gia đình cô Hiền đặc biệt khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 7 và 4 tuổi. Sau tai nạn, hai con được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc, thay nhau túc trực tại bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh vì học trò.

Thứ trưởng cho biết Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô Hoàng Thị Hiền nhằm ghi nhận hành động cao đẹp của cô. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ cô Hiền 20 triệu đồng.

Hiện cô Hiền tiếp tục được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, theo dõi và nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.