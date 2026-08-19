  • logo
Xuất bản ngày 19/08/2026 12:05 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 12:05 PM

Tài xế ô tô ở Đắk Lắk tông hỏng giàn chắn đường sắt rồi bỏ đi

MINH MINH
MINH MINH
(VTC News) -

Tông hỏng giàn chắn đường sắt, tài xế ô tô ở Đắk Lắk đối mặt với mức phạt khoảng 23 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.Đ. (SN 1975, trú phường Hòa Hiệp) do điều khiển ô tô làm hư hỏng giàn chắn tại đường ngang đường sắt.

Ông Đ. lái xe vượt rào chắn (Ảnh chụp màng hình)

Ông Đ. lái xe vượt rào chắn (Ảnh chụp màng hình)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h27 ngày 17/8, tại đường ngang có gác chắn trên đường Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, ô tô con biển số 78A-xxxxxx do ông Đ. điều khiển đã va vào giàn chắn đường sắt, gây hư hỏng.

Qua xác minh, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ông Đ. có hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng giàn chắn tại đường ngang. Ngoài ra, ô tô do ông Đ. lái không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Với các vi phạm trên, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền khoảng 23 triệu đồng. Ông Đ. đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, thông qua hệ thống camera tại các đường ngang có gác chắn tự động, lực lượng CSGT khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm tín hiệu đường sắt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi qua đường ngang phải chấp hành nghiêm tín hiệu, biển báo và hiệu lệnh của người gác chắn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và hoạt động chạy tàu.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSKT 16/8 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 16/8/2026
XSKT 16/8 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 16/8/2026
XSKG 16/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/8/2026
XSKG 16/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/8/2026
XSMT 16/8 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 16/8/2026
XSMT 16/8 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 16/8/2026
Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng
Xem thêm