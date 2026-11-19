(VTC News) -

Ngày 19/11, sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ ở Hà Nội được trình bày quan điểm tự bào chữa.

Ông Lê Thanh Thản cho biết bản thân không có ý kiến gì phần hình sự, tuy nhiên ông cho rằng phần đại diện VKS đề nghị dân sự là “hơi nặng quá” đối với bị cáo.

Về phương án xử lý căn hộ sai phạm, ông Thản nhắc lại đề nghị giống như trong phần xét hỏi trước đó. Cụ thể, ông Thản đề nghị nộp 50% lợi nhuận về ngân sách Nhà nước. Phương án thứ 2 bị cáo đưa ra là chuyển đổi công năng sang căn hộ cho thuê.

Theo ông Thản, phương án này có thể tiếp tục tận dụng công trình đã xây dựng, đồng thời hạn chế những bất cập có thể phát sinh khi thay đổi công năng sử dụng.

“Nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả”, ông Thản nói.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại toà.

Theo bản luận tội, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008. Sau đó, Công ty Bemes do Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư đã tăng diện tích xây dựng, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, số lượng căn hộ và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, mặc dù dự án có những sai phạm về quy hoạch, xây dựng, bị cáo Thản vẫn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, các căn hộ được bàn giao cho người dân vào sinh sống.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng nhưng các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo VKS, hành vi lừa dối khách hàng của bị cáo Thản đã thu lợi bất chính hơn 531,7 tỷ đồng, đồng thời số tiền này được xác định là gây thiệt hại cho 519 khách hàng.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua nhà, trật tự quản lý kinh tế và uy tín của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Bản luận tội cũng đề cập việc HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 96 về chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Theo kế hoạch thực hiện nghị quyết của UBND TP Hà Nội, tại dự án CT6 Kiến Hưng có 106 trong tổng số 519 căn hộ thuộc diện phải di dời.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Bemes hoàn trả tiền mua nhà đối với các căn hộ, nhà thấp tầng phải di dời; buộc bị cáo Lê Thanh Thản liên đới bồi thường thiệt hại theo giá trị được xác định tại Kết luận định giá ngày 10/7/2026.

Đồng thời, những người liên quan bàn giao lại căn hộ, nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời để Công ty Bemes thực hiện việc khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng được phép tồn tại, Viện kiểm sát đề nghị UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định pháp luật; đồng thời kiến nghị áp dụng chính sách hỗ trợ đối với những cư dân phải di dời.

Về biện pháp tư pháp, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục tạm giữ 530 tỷ đồng bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp để bảo đảm thi hành án.

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết, giá giao dịch tham khảo trung bình của các căn hộ đã có giấy chứng nhận tại khu vực dự án khoảng 53 triệu đồng/m², trong khi mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m².

Kết quả, 519 căn hộ, nhà ở không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng được định giá tổng cộng hơn 2.047 tỷ đồng.