Ngày 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lý Quý Lộc (33 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TP.HCM) tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 10/2024, chị Lê Thị T. (sinh năm 1983) nảy sinh tình cảm với Lộc. Cả hai chung sống với nhau tại nhà chị T. ở phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Khoảng 5h ngày 21/2/2025, sau khi kết thúc ca làm việc ban đêm tại Bệnh viện Đa khoa T.Đ (nơi lộc công tác), Lộc điều khiển xe máy về nhà chị T. nghỉ ngơi.

Khi vào phòng ngủ, Lộc muốn quan hệ tình dục nhưng chị T. không đồng ý và nói lời chia tay để quay về với chồng cũ. Nổi cơn ghen, nam bác sĩ dùng tay bóp cổ người tình, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại chị T., Lộc quay lại thì thấy con trai chị T. là cháu P. đang đứng trước cửa phòng ngủ và chứng kiến sự việc. Sợ bị cháu bé tố giác, Lộc tiếp tục sát hại nạn nhân.

Bị cáo Lộc. (Ảnh: XD)

Sau đó, bị cáo xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại phòng ngủ với ý định tự tử. Đến khoảng 22h cùng ngày, do mất nhiều máu và đau rát ở vết thương vùng cổ, Lộc nảy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (cũ) cấp cứu.

Trước khi rời khỏi nhà, lo không có tiền chữa trị, Lộc sang phòng cháu P., lục túi xách của chị T. lấy 3 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và một đôi bông tai bằng kim loại màu trắng. Lộc khai số trang sức này do mình mua tặng chị T. trước đó và lấy đi với mục đích bán lấy tiền chữa trị thương tích.

Sau đó, Lộc điều khiển xe máy đến bệnh viện cấp cứu rồi đến Công an phường Hòa Lợi đầu thú và giao nộp toàn bộ số trang sức đã lấy của chị T.

Tại phiên tòa, bị cáo khai toàn bộ hành vi phạm tội. Về hành vi dùng dao cắt vào vùng cổ cháu P., Lộc biện minh rằng mình muốn kiểm tra xem cháu bé còn sống hay không; nếu còn sống sẽ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước lời khai này, chủ tọa và đại diện VKS cho rằng bị cáo không thành khẩn khai báo, bởi nếu muốn kiểm tra một người còn sống hay không, có thể kiểm tra mạch, tim, phổi. Bị cáo là bác sĩ nên hiểu rõ điều này. Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng. Trước lập luận này, bị cáo im lặng, cúi đầu.

Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, bị cáo phạm tội đến cùng, HĐXX cho rằng cần vĩnh viễn loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc mức án như trên.