Sau hai ngày xét xử, chiều tối 18/11, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Tú (tức “anh Cơ quận 8”) và 22 đồng phạm.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy mua bán lớn. Trong vụ án này, nhiều bị cáo có nhân thân xấu, tái phạm, phạm tội từ 2 lần trở lên. Trong đó, bị cáo Tú không thành khẩn khai báo, có nhiều tiền án nên cần xử lý nghiêm.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tú tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TP)

Cùng chịu mức án tử hình còn có 4 bị cáo: Nguyễn Hữu Truyện, Trần Thanh Tuấn, Bùi Văn Sơn cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lai Vi Thiệu bị tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Người tình của Tú là Lê Thị Thành Hà cùng các bị cáo Nguyễn Kim Phước, Phan Văn Chung cùng bị tuyên chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (thường gọi là “Ly Meo”) lĩnh 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Liên quan đến vụ án, 14 bị cáo khác lĩnh từ 3-24 năm tù về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2024, Tú, Hà và Nguyễn Bá Khôi bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên Anh Hai (chưa rõ lai lịch) 11kg ketamine, 6kg ma túy đá và 3,3kg heroin. Sau đó, Tú chuyển 3,26 tỷ đồng vào tài khoản của người này để thanh toán tiền ma túy.

Đến ngày 23/2/2024, Tú bán 1kg ma túy đá cho một đối tượng tên Tiến với giá 220 triệu đồng và bán 3kg ketamine cho một đối tượng tên Tèo với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, ngày 25/2/2024, Hà và Tú mang số ma túy còn lại gửi tại nhà Nguyễn Hữu Phúc (mắt xích trong đường dây của Tú) trên đường Bà Hom, quận 6 cũ, TP.HCM. Trong thời gian này, Tú tiếp tục bán cho Bùi Văn Sơn 3kg ketamine, 2kg ma túy đá và 660g heroin.

Khi nghe ngóng được thông tin có nhiều cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc, nhóm Hà, Tú và Phúc đã cắt các gói nylon chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu nhà vệ sinh để tiêu hủy. Quá trình này được bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (bạn gái Phúc) dùng điện thoại quay lại.

Tối 26/2/2024, khi cảnh sát đến kiểm tra hành chính nơi ở, Tú vội vàng lên ô tô định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm các đối tượng khác có liên quan đến đường dây ma túy của Tú và Hà.