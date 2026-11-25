(VTC News) -

iPOS FABi là phần mềm quản lý bán hàng chuyên biệt cho ngành Kinh doanh Ẩm thực do iPOS.vn phát triển, thường áp dụng cho các mô hình nhà hàng, quán ăn và chuỗi F&B quy mô vừa và lớn. Đóng vai trò trung tâm điều phối dữ liệu, phần mềm kết nối và đồng bộ các hoạt động từ quầy, bàn khách đến kho, bếp, hỗ trợ doanh nghiệp F&B kiểm soát quy trình vận hành, tối ưu hiệu suất phục vụ và hạn chế thất thoát.

iPOS FABi mở rộng nền tảng quản lý

Mới đây, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và thói quen sử dụng công nghệ của người kinh doanh, iPOS.vn chính thức ra mắt phiên bản iPOS FABi tương thích với hai hệ điều hành Windows và macOS. Bên cạnh nền tảng Android thường đi kèm với máy tính tiền , chủ quán F&B hiện có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên máy tính, laptop, tận dụng thiết bị sẵn có để quản lý hoạt động bán hàng.

Việc bổ sung khả năng tương thích với Windows và macOS giúp iPOS FABi mở rộng môi trường sử dụng, đặc biệt với những chủ quán có thói quen thao tác trên máy tính. Thay vì giới hạn trong một nền tảng thiết bị, người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của cửa hàng. Đây cũng là hướng tiếp cận giúp phần mềm thích ứng tốt hơn với sự đa dạng trong mô hình kinh doanh F&B, từ nhà hàng, quán ăn đến các chuỗi cửa hàng F&B.

iPOS FABi là phần mềm quản lý bán hàng phù hợp với các mô hình nhà hàng, quán ăn và chuỗi F&B quy mô vừa và lớn.

Tính năng hỗ trợ trên máy tính

Với phiên bản Windows và macOS, phần mềm quản lý bán hàng iPOS FABi cho phép cài đặt trực tiếp trên máy tính, laptop, giúp chủ quán tận dụng thiết bị hiện có mà không cần đầu tư thêm máy chủ riêng. Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng đám mây, hỗ trợ quản lý và theo dõi thông tin bán hàng thuận tiện.

Phần mềm cũng hỗ trợ kết nối đa dạng máy in hóa đơn thông dụng, bao gồm máy in khổ giấy A4 và A5, đáp ứng nhu cầu in ấn trong các tình huống vận hành khác nhau. Khả năng thích ứng với cấu hình phần cứng của máy tính giúp quá trình thao tác được duy trì ổn định, hạn chế gián đoạn trong hoạt động bán hàng, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm.

Khi sử dụng iPOS FABi trên máy tính cá nhân, chủ quán có thể kết hợp với ứng dụng FABi Manager trên điện thoại để theo dõi báo cáo kinh doanh và tình hình hoạt động của cửa hàng từ xa, không cần có mặt trực tiếp tại điểm bán.

Với phiên bản Windows và macOS, phần mềm quản lý bán hàng iPOS FABi giúp chủ quản lý dễ dàng, mượt mà.

Về nghiệp vụ, iPOS FABi hỗ trợ ghi nhận order, tùy chỉnh món ăn và topping, tách gộp bàn, hóa đơn, thiết lập thực đơn, combo, buffet và chương trình khuyến mãi. Dữ liệu được đồng bộ giữa các bộ phận từ quầy, bàn khách đến kho và bếp, giúp quy trình bán hàng và phục vụ vận hành liền mạch.

Đối với các mô hình F&B quy mô vừa và lớn, phần mềm còn hỗ trợ quản lý đa chi nhánh, phân quyền nhân viên theo chức năng và lưu lại lịch sử thao tác, giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động và hạn chế sai sót. Đồng thời, khả năng kết nối với các giải pháp trong hệ sinh thái iPOS.vn giúp doanh nghiệp F&B quản lý tập trung nhiều nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả vận hành.

iPOS.vn mở rộng hệ sinh thái công nghệ F&B

Với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp công nghệ cho ngành F&B, iPOS.vn phát triển sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu đặc thù kinh doanh và những yêu cầu vận hành thực tế của nhà hàng, quán ăn, chuỗi cửa hàng.

Việc phần mềm quản lý bán hàng iPOS FABi mở rộng khả năng tương thích với Windows và macOS là một bước tiếp theo trong quá trình nâng cấp nền tảng công nghệ, mang đến thêm lựa chọn sử dụng linh hoạt cho khách hàng. Qua đó, iPOS.vn tiếp tục hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các mô hình F&B trong việc chuẩn hóa quy trình, tối ưu hiệu suất và nâng cao năng lực quản lý.