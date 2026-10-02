Swire Coca-Cola thúc đẩy vòng tuần hoàn vật liệu tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải - Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn” là mốc khởi đầu đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của chương trình: chuyển từ một “mạng lưới người thu gom” sang một “mạng lưới tuần hoàn” hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ các mắt xích trong chuỗi giá trị bao bì.

Trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, các đối tác tái chế giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính tuần hoàn thông qua việc tiếp nhận vật liệu sau thu gom, xử lý và đưa chúng trở lại chu trình sản xuất. Việc kết nối các khâu không chỉ giúp tăng khả năng lưu chuyển của vật liệu mà còn tạo nền tảng để dữ liệu về dòng vật liệu được theo dõi minh bạch hơn.

Với định hướng đó, Swire Coca-Cola Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các đối tác trong chương trình để thúc đẩy sự kết nối giữa các mắt xích của chuỗi giá trị, hướng tới một hệ thống trong đó giá trị của bao bì được duy trì lâu hơn và vòng đời của vật liệu được kéo dài hơn.

Trong năm 2025 và 2026, doanh nghiệp tiếp tục kế thừa và mở rộng các sáng kiến cộng đồng, hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao năng lực, tạo sinh kế cho phụ nữ.