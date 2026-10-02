Swire Coca-Cola Việt Nam đồng hành xây dựng trường học an toàn

(VTC News) -

Công ty TNHH Nước giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Giảng dạy vì Việt Nam, Trường Tiểu học Mai Thị Non, Phân hiệu 1 và chính quyền xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động và Ngày hội An toàn, thuộc dự án “Trường học An toàn - Vững bước tương lai”.

Dự án hướng đến một mục tiêu dài hạn hơn: Để an toàn trở thành năng lực của học sinh, năng lực của nhà trường và từng bước trở thành một phần của văn hóa cộng đồng.

Dự án lựa chọn cách tiếp cận không chỉ dừng ở việc dạy trẻ nhận biết nguy hiểm, mà giúp các em biết cách hành động khi rủi ro xảy ra. Trong năm học 2026-2027, dự án được triển khai theo mô hình tập huấn - thực hành - chuyển giao, bắt đầu từ đội ngũ giáo viên và mở rộng đến học sinh.

Ông Bùi Khánh Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển Bền vững, Swire Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Với Swire Coca-Cola Việt Nam, an toàn là một ưu tiên xuyên suốt và văn hóa an toàn cần được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Chúng tôi cũng tin rằng, mỗi trẻ em đều xứng đáng được học tập, vui chơi và trưởng thành trong một môi trường an toàn để có thêm sự tự tin để vững bước tới tương lai.”