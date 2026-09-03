Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai và Bộ luật Hình sự sửa đổi qua VNeID

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 3/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cơ quan đã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình ký ban hành các luật, nghị quyết ngay sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn nhắc nhở những hạn chế cần rút kinh nghiệm nghiêm túc, như việc gửi tài liệu chậm, bổ sung chương trình gấp, gây áp lực lớn cho công tác thẩm tra và nghiên cứu, đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tập đoàn Viettel nâng cao chất lượng các hệ thống phần mềm hỗ trợ đại biểu tra cứu thông tin.

Chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ và các cơ quan khẩn trương đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong số 7 dự án luật đã cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, phải khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với hai dự án luật quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thông qua ứng dụng VNeID, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và MTTQ Việt Nam.

Về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với khối lượng công việc đặc biệt lớn, dự kiến khoảng 60 nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan kiên quyết khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu.

Chính phủ được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, “quyết tâm và quyết làm”, lấy hiệu quả công việc và khả năng xử lý lúc khó khăn làm thước đo đánh giá cán bộ, người đứng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quy trình lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thận trọng, chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo quy định. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách vào cuối tháng 9 nhằm thảo luận về các dự án luật còn ý kiến khác nhau.

Quang cảnh phiên họp.

Trước đó, trình bày dự thảo báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 17 ngày làm việc, Quốc hội đã xét thông qua 15 luật và 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, xem xét quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật và bộ luật khác.

Tại kỳ họp, trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu làm việc nghiêm túc, khẩn trương cả ngày thứ bảy, chủ nhật trong hai đợt họp. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi với hơn 2.000 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và tại hội trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập như: một số nội dung đề nghị bổ sung rất gấp vào chương trình kỳ họp; hồ sơ, tài liệu gửi sát thời điểm xem xét, thẩm tra và thảo luận, gây áp lực lớn cho cơ quan thẩm tra cũng như thu hẹp thời gian nghiên cứu của đại biểu Quốc hội...

Để phát huy kết quả đạt được và chuẩn bị tốt cho các kỳ họp tiếp theo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan khẩn trương triển khai các luật, nghị quyết vừa được thông qua.

Chính phủ và các cơ quan cần ban hành đúng tiến độ các văn bản quy định chi tiết; chủ động xây dựng hành lang pháp lý cho các vấn đề mới, xu hướng mới mang tính đột phá. Các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát thường xuyên việc thi hành pháp luật.

Ông Lê Quang Mạnh cũng đề nghị hạn chế tối đa việc bổ sung chương trình sát thời điểm khai mạc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội.