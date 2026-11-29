(VTC News) -

Những ngày qua dư luận tại tỉnh Khánh Hoà xôn xao trước thông tin một gia đình người Nga đào được khúc gỗ quý lớn khi tắm biển Nha Trang.

Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, hôm 24/11, một gia đình người Nga trong lúc tắm biển đã phát hiện mẩu rễ cây nhô lên khỏi mặt cát nên đã dùng tay, đồ chơi bằng nhựa đào sâu xuống dưới. Nhiều người dân đã mang xẻng cho gia đình này mượn để thuận tiện đào cát.

Càng đào sâu xuống cát, phần rễ càng lớn, cuối cùng là phát hiện cả thân cây gỗ lớn.

Gia đình du khách Nga phát hiện một phần rễ nhô khỏi mặt đất nên đào sâu xuống dưới. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm câu chuyện cho rằng gốc cây là gỗ quý bị nước lũ cuốn trôi dạt vào bờ, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ông Nguyễn Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Nha Trang cho biết sau khi nắm được thông tin, địa phương đã xác minh và khẳng định gốc cây nói trên không phải gỗ quý như thông tin được chia sẻ.

Càng đào sâu xuống dưới, gốc cây càng to ra, nhiều người cho rằng đây là gốc cây gỗ quý. (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều người dân đã đến giúp gia đình du khách người Nga đào cát. (Ảnh cắt từ clip)

Với sự giúp đỡ của người dân, gia đình du khách người Nga đã đưa được gốc gỗ lớn lên khỏi mặt đất. Chính quyền địa phương khẳng định đây chỉ là gốc gỗ thông thường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Nguyễn Phạm Đăng Khoa, bãi biển Nha Trang thường xuyên xuất hiện các gốc cây, thân gỗ trôi dạt vào bờ, nhất là sau những đợt mưa lũ. “Đây chỉ là một gốc cây bình thường như bao gốc cây khác. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội chủ yếu nhằm câu view, câu like. Hiện địa phương đã thu gom gốc cây này để xử lý theo quy định”, ông Khoa nói.