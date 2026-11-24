(VTC News) -

Ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (SN 1981, cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm hy sinh khi cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng đã dũng cảm cứu người phụ nữ thoát khỏi đuối nước khi tắm biển Nha Trang.

Quyết định ghi rõ, 2 ông đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Như Báo Điện tử VTC News đã sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang) khi phát hiện một phụ nữ đang chới với, có nguy cơ đuối nước khi tắm biển nên ông Nguyễn Duy An đã lao xuống ứng cứu. Trong quá trình cứu, ông An cũng rơi vào tình trạng bị đuối nước.

Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã nhanh chóng ra ứng cứu, đưa được 2 người vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Ông Phạm Sáng cũng bị kiệt sức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó. Riêng người phụ nữ được cứu kịp thời, sức khoẻ ổn định.

Ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng,

Thời điểm xảy ra vụ việc, vùng biển Nha Trang xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã triển khai cắm biển cảnh báo, cấm bơi lội trên toàn tuyến biển đường Trần Phú. Các lực lượng chức năng của phường thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở và yêu cầu người dân, du khách chấp hành các khuyến cáo an toàn.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn trường hợp chủ quan, bất chấp cảnh báo để xuống biển tắm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc, không chỉ đối với bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia cứu hộ.